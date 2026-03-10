  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat készül Brüsszelben: lazítanák a fúziós szabályokat, hogy Amerika és Kína ellen fordítsák az erőt
Hatalmas fordulat készül Brüsszelben: lazítanák a fúziós szabályokat, hogy Amerika és Kína ellen fordítsák az erőt

Az Európai Bizottság versenyügyi biztosa, Teresa Ribera bejelentette, hogy az EU frissíti a vállalati összefonódásokra vonatkozó versenyjogi iránymutatásait: a jövőben nemcsak a rövid távú árhatásokat vizsgálják majd, és a vállalatok nem kapnak szabad kezet a konszolidációra sem.

A távközlési és a bankszektor nagy szereplői régóta lobbiznak Brüsszelben a szabályozás enyhítéséért, hogy könnyebben hajthassanak végre felvásárlásokat és fúziókat, és így versenyképesebbek legyenek amerikai és kínai riválisaikkal szemben.

Az elmúlt húsz évben alkalmazott iránymutatásokat frissítjük, a világ ez idő alatt jelentősen megváltozott

– mondta Ribera a spanyol Expansión napilapnak adott, kedden megjelent interjújában.

Jelenleg az EU nagyjából hároméves időtávon vizsgálja az összefonódások fogyasztói árakra gyakorolt hatását. Ribera szerint ezt az időkeretet érdemes lehet kitolni,

mert a diszruptív, erősen innovatív ágazatokban az előnyök valójában csak hosszabb idő elteltével mutatkoznak meg.

A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályozás alapelveit – a fogyasztók és a szélesebb piac védelmét – meg kell őrizni, megjegyezve, hogy „az összefonódások több mint 95 százaléka eddig is gond nélkül ment végbe”. A jövőbeli iránymutatások az áron túl más szempontokat is figyelembe vesznek majd, például a fenntarthatóságot, az innovációt és az ellátásbiztonságot, a vállalatoknak pedig nagyobb szerepet kell vállalniuk abban, hogy bizonyítékokat szolgáltassanak a hatóságok számára.

Az ütemterv szerint az Európai Bizottság jövő héten tart egy prezentációs vitát, amelyet konzultáció követ a tagállamokkal, a nemzeti versenyhatóságokkal és a nyilvánossággal. A konzultáció lezárása tavaszra várható.

Címlapkép forrása: EU

