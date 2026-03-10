Ursula von der Leyen magához ragadná a tagállamok legerősebb jogát Magyarország miatt, már letörnék a terveit

Időről időre felmerül a terv, hogy az Európai Unió külpolitikai döntéseinél leszámoljanak a konszenzusos döntéshozatallal, most pedig Ursula von der Leyen újult erővel próbálja ezt átverni a tagállamokon. Az Európai Bizottság elnökének terve most azért került elő, mert Magyarország blokkolja az Ukrajnának folyósítandó, erősített együttműködéssel megvalósítandó 90 milliárd eurós közös hitel folyósítását. A tagállamok bár ellenzik a magyar kormány lépését, von der Leyen minősített többséges döntéshozatali tervét még kevésbé szeretnék.

Az Európai Unió külpolitikai döntéshozatalának reformját vetette fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amikor Brüsszelben az EU külképviseleteit vezető 145 nagykövet előtt arról beszélt:

az uniónak „keményen meg kell vizsgálnia”, hogy a jelenlegi rendszer alkalmas-e a geopolitikai kihívások kezelésére.

Von der Leyen szerint a külpolitikai döntésekhez szükséges egyhangúság egyre inkább akadályozza az EU hatékony fellépését. Az Európai Bizottság elnöke példaként a Magyarország által blokkolt, Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot és a bővítési folyamat körüli vitákat említette.

A Bizottság elnöke szerint a konszenzusos rendszer lassítja az unió reagálóképességét egy gyorsan változó nemzetközi környezetben, és gyengítheti az EU geopolitikai hitelességét. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy

a közelgő nemzeti választások több tagállamban tovább szűkíthetik az EU mozgásterét külpolitikai ügyekben, ezzel is utalva az április 12-i magyar és a március 22-i szlovén választásokra.

A tagállamok azonban egyelőre nem mutatnak nyitottságot az egyhangúsági szabályok felülvizsgálatára. Több diplomata a Contexte-nak arról beszélt, hogy a javaslatnak gyakorlatilag nincs politikai támogatottsága a fővárosokban. Egyikük úgy fogalmazott: von der Leyen kezdeményezése „régi dal”, amelynek magvalósítására nincs esélye az elnöknek. A szabályok módosítása egyébként is csak az alapszerződések módosításával lenne lehetséges, amihez szintén egyhangú tagállami jóváhagyás kellene.

A vita ráadásul újabb feszültséget hozott az Európai Bizottság és több tagállam között. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter nyíltan figyelmeztette a bizottsági elnököt, hogy

ne lépje túl hatáskörét külpolitikai ügyekben, mivel az uniós szerződések szerint a tagállamok által kinevezett külügyi főképviselő irányítja ezt a területet.

Párizs és több más kormány különösen azt kifogásolta, hogy Dúbravka Šuica biztos megfigyelőként részt vett Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanács (Board of Peace) első ülésén, valamint hogy az Európai Bizottság több alkalommal a tagállamok előzetes egyeztetése nélkül tett lépéseket Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása vagy az iráni háborúval kapcsolatos állásfoglalások ügyében.

Címlapkép forrása: EU