170 ezernél is többen jelentkeztek az adómentes pozíciókra, amikre évek óta hiába vártak

Rekordszámú jelentkezés érkezett az uniós intézmények 2026-os állásfelvételi versenyére: egy Szeged lakosságát meghaladó mennyiségű ember dolgozna közvetlenül az Európai Uniónak.

Az uniós karrieriroda (EPSO) közlése szerint a jelentkezések száma minden korábbi várakozást felülmúlt: a március 10-én lezárult pályázati időszak végére összesen 174 922 jelentkezést regisztráltak, ami messze meghaladja az elmúlt években megszokott szintet – számolt be a Contexte.

A kiugró érdeklődés egyik oka, hogy a versenyt – amelyet korábban rendszerint évente tartottak – technikai problémák miatt 2019 óta nem rendezték meg.

A legutóbbi fordulókban általában 20–30 ezer jelentkező indult, így az idei szám többszöröse a korábbi átlagnak.

A jelentkezők között az olaszok voltak a legaktívabbak: közel 80 ezer pályázattal a teljes mezőny mintegy 45 százalékát adták. A jelentkezőknek októberig kell benyújtaniuk diplomáik igazolását, ezt követően logikai és uniós ismereti teszteken vesznek részt.

A legjobb eredményt elérők végül egy 1490 fős tartaléklistára kerülhetnek fel, ahonnan az uniós intézmények hívhatják be őket állásinterjúkra, amikor új köztisztviselőkre van szükség.

