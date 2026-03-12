Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot

2014. júliusában az Európai Bizottság frissen kinevezett elnöke, Jean-Claude Juncker programjában hirdette meg a tőkepiaci unió (Capital Markets Union, CMU) tervét. A koncepció lényege a tagállami tőzsdék és értékpapírpiacok egységes platformba integrálása, amely lebontja a határok közötti jogi gátakat. Ezáltal a befektetések akadálytalanul áramolhatnak a megtakarítóktól a vállalkozásokhoz, hatalmas mennyiségű tőkét mozgósítva az egész EU gazdaságában,
a becslések szerint ez évente 500-1200 milliárd eurónyi többletlikviditást jelenthetne az unión belül.
Az elmúlt több mint egy évtizedben a projekt azonban többször megrekedt, ráadásul nem a rendszeres vétózásáról ismert országok – Magyarország, Ausztria, Hollandia és Málta vagy az azóta már az EU-ból kilépett Egyesült Királyság – akadályozták meg, hanem az a Luxemburg, amelyet uniós pályafutása előtt Juncker vezetett.
Rendre a kis, adóparadicsomként, befektetői menedékként ismert kis ország akadályozta meg az integrációtól, attól tartva, hogy a tőke kiáramlik a gazdaságából és bankrendszeréből.
Most viszont az EU hat legnagyobb gazdasága megelégelte, hogy az uniós versenyképességi szempontból kardinális tőkepiaci unió csak egy szép álom maradjon,
ezért Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország akár a maradék 21 tagállam nélkül kapcsolná össze a piacait.
A Berlin és Párizs vezette fellépés mögött az EU versenyképességének erősítése áll: a kontinens ugyanis alacsony növekedéssel, kínai importversennyel, amerikai vámokkal és egy újabb energiaválság fenyegetésével néz szembe. A lépés különösen Németország részéről jelent komoly fordulatot, mivel korábban hosszú ideig távolságot tartottak a központosított felügyelet gondolatától.
Az úgynevezett E6-ok levelükben amellett érvelnek, hogy a mélyebb és integráltabb tőkepiacok erősítenék Európa növekedési potenciálját, valamint gazdasági szuverenitását. A most az Európai Bizottságot levélben felszólító országok miniszterei a felügyeleten túl további intézkedéseket is javasolnak. Ezek közé tartozik például a tőzsdei bevezetés szabályainak egyszerűsítése. A hat ország számos kérdésben – mint például a közös adósságkibocsátás vagy az egységes betétbiztosítási rendszer ügyében – továbbra sem ért egyet.
Abban viszont bíznak, hogy ha előbb egymás között találnak közös nevezőt, akkor könnyebben elérhető lesz az uniós jogalkotáshoz szükséges többség.
A szép megfogalmazás azt takarja, hogy ha az EU hat legnagyobb gazdasága összekapcsolja a tőkepiacait, az kényszerpályára helyezi kisebb országokat, amelyek vagy csatlakoznak a tőkepiaci unióhoz, vagy egyszerűen kiszáradnak a piacaik.
Az Európai Bizottság javaslata szerint a nagy, határokon átnyúló tevékenységet folytató tőzsdék, központi elszámolóházak, értéktárak és kriptotőzsdék felügyeletét a párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Hatósághoz (ESMA) kellene telepíteni. Ez az úgynevezett megtakarítási és befektetési unió központi eleme. A kezdeményezés célja, hogy az európai megtakarítások ezermilliárdjait termelő beruházásokba csatornázzák.
Brüsszel érvelése szerint a központosított felügyelet biztosítaná az uniós szabályok egységes alkalmazását, és egyúttal ösztönözné a rendkívül szétaprózott piac konszolidációját.
Az E6-ok 2026 nyaráig szeretnének megállapodásra jutni a tagállamok között, ami rendkívül ambiciózus menetrend figyelembe véve, hogy tizenkét éve nagyjából sehova nem jutottak el eddig a tárgyalásokkal.
A javaslat, ahogy említettük erős ellenállásba ütközik a kisebb tagállamok, illetve azon országok részéről, ahol a pénzügyi szektor kiemelkedő szerepet tölt be a gazdaságban. Luxemburg és Írország például egyaránt attól tart, hogy a nemzeti felügyelet feladása hátrányosan érintené a belföldi érdekeiket.
Gilles Roth luxemburgi pénzügyminiszter az uniós pénzügyminiszterek keddi tanácskozásán egyértelműen kijelentette, hogy
az ESMA központosított felügyeleti hatósággá alakítása nem szolgálná a kitűzött célokat.
Simon Harris ír pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes szintén elutasította az ESMA kizárólagos felügyeleti jogkörét, bár ő némileg árnyaltabb álláspontot képvisel. Szerinte a közvetlen felügyeletet továbbra is a nemzeti hatóságoknál kell hagyni, miközben az uniós szerv koordinációs és végrehajtási szerepét valóban erősíteni lehetne. A javaslat elfogadásához minősített többség szükséges, ami legalább tizenöt tagállam támogatását jelenti, amelyek együttesen az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.
De egyáltalán nem biztos, hogy a CMU megvalósításával megvárják a minősített többségi részleges egységet: ha az E6 országok az uniós rendszeren kívül megállapodásra jutnak, akkor Írország és Luxemburg egyszerűen nem tehet mást, mint elkerülve a többsebességes EU kialakulását, feladják szuverenista álláspontjuk. Ez a fegyver vélhetően inkább belekényszeríti az érintett szereplőket, hogy inkább részt vegyenek az együttműködésben, hogy belülről alakíthassák a szabályokat, semmint a partvonalról figyeljék azok kidolgozását, majd végül ne tehessenek mást, mint elfogadják azokat.
Címlapkép forrása: EU
