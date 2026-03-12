  • Megjelenítés
Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága
Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága

Az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka szerint Magyarország és Csehország megsérti az uniós jogot azzal, hogy bizonyos esetekben ügyvéd jelenléte nélkül is kihallgathatják a gyanúsítottakat. A testület ítélethozatal előtti véleményezése szerint a hatóságok nem korlátozhatják időkerettel a védelemhez való jog gyakorlását – írja közleményében az uniós bíróság, amely szerint akár pénzbírságot is kaphat Magyarország az ügy miatt.

Az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka szerint Magyarország és Csehország nem megfelelően ültette át az uniós jogba a büntetőeljárásban biztosított ügyvédi jelenléthez való jogot. Tamara Ćapeta főtanácsnok indítványában arra jutott, hogy

a két ország szabályozása lehetővé teszi a gyanúsítottak kihallgatását ügyvéd nélkül olyan esetekben is, amikor a jogszabályok szerint az ügyvéd jelenléte biztosítandó lenne.

Az ügy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásából indult, mivel az uniós testület szerint Magyarország és Csehország megsérti a büntetőeljárásokban az ügyvédi segítséghez való hozzáférésről szóló uniós irányelvet. Ez az irányelv kimondja, hogy a gyanúsítottaknak és vádlottaknak a büntetőeljárás minden szakaszában joguk van ügyvédhez, így különösen a hatósági kihallgatások során.

Az Európai Bizottság úgy látja, a két ország jogszabályai általános szabályként lehetővé teszik, hogy a hatóságok kihallgassák a gyanúsítottakat akkor is, ha az ügyvéd nem jelenik meg egy előre meghatározott időn belül. A magyar és a cseh kormány ezzel szemben azzal érvelt, hogy az irányelv követelménye teljesül, ha a gyanúsítottaknak lehetőségük van ügyvédet hívni. Vagyis az álláspontjuk az volt, hogy egy kihallgatás folytatása az ügyvéd késése esetén nem jelenti a jog korlátozását.

A főtanácsnok azonban ezt az értelmezést nem fogadta el, mivel úgy látja, az irányelv alapelve az, hogy a gyanúsítottakat

a hatóságok csak akkor hallgathatják ki ügyvéd nélkül, ha az érintett személy kifejezetten lemond erről a jogáról, vagy ha az irányelvben meghatározott kivételes helyzet áll fenn.

Az a szabály, amely általánosan lehetővé teszi a kihallgatást pusztán azért, mert az ügyvéd nem tudott megjelenni egy meghatározott időn belül, ellentétes az uniós joggal.

A főtanácsnok azt is kifogásolta, hogy a magyar jog nem tartalmazza az irányelvben előírt garanciákat az ügyvédi jelenléthez való jogról való lemondás esetére, mivel szerinte az uniós szabályok szerint ilyen esetben a gyanúsítottat egyértelműen tájékoztatni kell a döntése következményeiről.

Magyarország azzal védekezett, hogy a hazai jogrendszerben formálisan nem létezik az erről a jogról való lemondás intézménye, viszont Ćapeta szerint ez az érv nem állja meg a helyét, mert a magyar szabályozás ténylegesen lehetővé teszi, hogy a gyanúsítottak ne éljenek az ügyvédhez való hozzáférés jogával.

Szerinte ez gyakorlatilag ugyanazt az eredményt hozza, mint a jogról való lemondás. Ezért az irányelvben előírt garanciákat – például a következményekről szóló tájékoztatást – a magyar jogban is biztosítani kellene.

A főtanácsnoki indítvány nem köti az Európai Unió Bíróságát, de az esetek jelentős részében a bírák követik az ilyen véleményekben javasolt jogi értelmezést. Ha a bíróság később kimondja, hogy Magyarország és Csehország megsértette az uniós jogot, a két országnak módosítania kell a szabályozását. Ha ez nem történik meg, az Európai Bizottság újabb eljárást indíthat, amely akár pénzügyi szankciókhoz is vezethet.

Címlapkép forrása: EU

