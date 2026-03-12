Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága

Az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka szerint Magyarország és Csehország nem megfelelően ültette át az uniós jogba a büntetőeljárásban biztosított ügyvédi jelenléthez való jogot. Tamara Ćapeta főtanácsnok indítványában arra jutott, hogy
a két ország szabályozása lehetővé teszi a gyanúsítottak kihallgatását ügyvéd nélkül olyan esetekben is, amikor a jogszabályok szerint az ügyvéd jelenléte biztosítandó lenne.
Az ügy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásából indult, mivel az uniós testület szerint Magyarország és Csehország megsérti a büntetőeljárásokban az ügyvédi segítséghez való hozzáférésről szóló uniós irányelvet. Ez az irányelv kimondja, hogy a gyanúsítottaknak és vádlottaknak a büntetőeljárás minden szakaszában joguk van ügyvédhez, így különösen a hatósági kihallgatások során.
Az Európai Bizottság úgy látja, a két ország jogszabályai általános szabályként lehetővé teszik, hogy a hatóságok kihallgassák a gyanúsítottakat akkor is, ha az ügyvéd nem jelenik meg egy előre meghatározott időn belül. A magyar és a cseh kormány ezzel szemben azzal érvelt, hogy az irányelv követelménye teljesül, ha a gyanúsítottaknak lehetőségük van ügyvédet hívni. Vagyis az álláspontjuk az volt, hogy egy kihallgatás folytatása az ügyvéd késése esetén nem jelenti a jog korlátozását.
A főtanácsnok azonban ezt az értelmezést nem fogadta el, mivel úgy látja, az irányelv alapelve az, hogy a gyanúsítottakat
a hatóságok csak akkor hallgathatják ki ügyvéd nélkül, ha az érintett személy kifejezetten lemond erről a jogáról, vagy ha az irányelvben meghatározott kivételes helyzet áll fenn.
Az a szabály, amely általánosan lehetővé teszi a kihallgatást pusztán azért, mert az ügyvéd nem tudott megjelenni egy meghatározott időn belül, ellentétes az uniós joggal.
A főtanácsnok azt is kifogásolta, hogy a magyar jog nem tartalmazza az irányelvben előírt garanciákat az ügyvédi jelenléthez való jogról való lemondás esetére, mivel szerinte az uniós szabályok szerint ilyen esetben a gyanúsítottat egyértelműen tájékoztatni kell a döntése következményeiről.
Magyarország azzal védekezett, hogy a hazai jogrendszerben formálisan nem létezik az erről a jogról való lemondás intézménye, viszont Ćapeta szerint ez az érv nem állja meg a helyét, mert a magyar szabályozás ténylegesen lehetővé teszi, hogy a gyanúsítottak ne éljenek az ügyvédhez való hozzáférés jogával.
Szerinte ez gyakorlatilag ugyanazt az eredményt hozza, mint a jogról való lemondás. Ezért az irányelvben előírt garanciákat – például a következményekről szóló tájékoztatást – a magyar jogban is biztosítani kellene.
A főtanácsnoki indítvány nem köti az Európai Unió Bíróságát, de az esetek jelentős részében a bírák követik az ilyen véleményekben javasolt jogi értelmezést. Ha a bíróság később kimondja, hogy Magyarország és Csehország megsértette az uniós jogot, a két országnak módosítania kell a szabályozását. Ha ez nem történik meg, az Európai Bizottság újabb eljárást indíthat, amely akár pénzügyi szankciókhoz is vezethet.
Címlapkép forrása: EU
