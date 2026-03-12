Brüsszel tömegével repatriálja az embereket a Közel-Keletről

Az EU Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központja (ERCC) eddig összesen több mint 70 járatot koordinált, amelyek a Bizottság közleménye szerint olyan uniós országokban tudtak leszállni, mint Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovákia és Svédország.
A Varsóba érkező két legutóbbi gép Szaúd-Arábiából és Ománból indult, 227 lengyel, illetve 76 más európai országból származó állampolgárt hoztak haza, akik korábban Kuvaitban, Bahreinben, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben rekedtek. A Bizottság a lengyel hatóságok kérésére már másodszor vetette be saját szállítási kapacitását a rescEU program keretében.
Az ERCC működési mechanizmusa szerint bármely tagállam segítségkérését követően a központ összehangolja a szállítási kapacitásokra vonatkozó igényeket és felajánlásokat. Ezeket a műveleteket az Európai Unió társfinanszírozhatja, de amennyiben egyetlen tagállam sem tud segítséget nyújtani, a központ saját hatáskörben is bérelhet repülőgépeket.
Eddig összesen 23 ország kért uniós segítséget állampolgárai Közel-Keletről történő hazaszállításához, Magyarország azonban egyelőre nem vette igénybe a lehetőséget, saját kapacitásokkal hozott haza 1160 embert, amelynek többsége magyar állampolgár volt.
A Bizottság egy adott ország által indított járatainak árát akár 75 százalékig is megtérítheti,
feltéve, hogy a tagállam vállalja azt, hogy 30 százalékig garantáltan nyitottak a férőhelyek más uniós állampolgárok számára is, így biztosítva, hogy mindenki a lehető legegyszerűbben elérhető gépekre tudjon felszállni.
Címlapkép forrása: EU
