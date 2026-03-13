Különös helyzetben ülnek össze az EU-csúcstalálkozóra - Zelenszkij is felszólal

Az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa hangsúlyozta, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács tagjai a találkozó során "megerősítik kitartó támogatásukat az orosz agresszióval szemben küzdő, és egy igazságos, tartós békére törekvő Ukrajna mellett".
Közölte: az Ukrajnáról szóló megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet intéz a tagállami vezetőkhöz.
A tanácskozás témáit sorolva Costa az iráni konfliktusra utalva kijelentette: a Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció globális instabilitást okoz, aminek negatív következményei már érezhetők Európában. Hangsúlyozta: az iráni és a régió helyzetével foglalkozó beszélgetésnek a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra kell összpontosítania, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is. Véleménye szerint azon eszközök közös meghatározására van szükség, amelyek hatékonyan védik az embereket és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.
Munkaebéd keretében a tagállami vezetők foglalkoznak majd a Libanonban, Gázában és Ciszjordániában kialakult helyzettel is António Guterres ENSZ-főtitkár jelenlétében, és megvitatják a romló nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a multilaterális rendszer védelmére.
A jelenlegi geopolitikai környezet ismét megmutatja, hogy kulcsfontosságú a védelmi felkészültség növelése
- fogalmazott Costa, majd hangsúlyozta, hogy a tagállami vezetőknek folytatniuk kell a védelmi felkészültség növelésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintését, beleértve az ipari dimenziót is, mint Európa stratégiai autonómiájának alapvető elemét.
Az állam-, illetve kormányfőknek lehetőségük lesz értékelni a migráció területén elért eredményeket is - közölte az Európai Tanács elnöke, majd kiemelte: a Közel-Kelet romló helyzete az előrelépés fontosságára emlékeztet az uniós menekültügyi és migrációs program területén.
Costa hangsúlyozta továbbá, hogy az EU-nak stratégiai versenyképességi programjára kell összpontosítania, építve a legutóbbi uniós csúcstalálkozón meghatározott új, Egy Európa, egy piac elnevezésű programra, ami - mint emlékeztetett - hozzájárul majd az európaiak jólétéhez, valamint ellenállóbbá teszi az uniót a jövőbeli válságokkal szemben. A tagállami vezetők megbeszélést folytatnak majd a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi keretről (MFF) is, különösen annak hozzájárulásáról az uniós versenyképességi programokhoz - tette hozzá meghívólevelében az Európai Tanács elnöke.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető
Nyáron megkezdődika töltőhálózat kiépítése is.
Saját fegyverét fordította Irán ellen Washington: videón LUCAS bevetése
Nem véletlen a hasonlóság az iráni Saheddal.
Donald Trump lehetőségei az olajárak hűtésére fájdalmasan korlátozottak
Azt állítja, van egy terve. Ha van, annak nagyon ravasznak kell lennie.
Mégis védett áron tankolhat a BKV
Módosították a szabályokat.
Hivatalos: örülhetnek a nyugdíj előtt állók, 9 százalékkal emelkednek a kritikus fontosságú szorzószámok
Pontosan az történt, amit jósoltunk.
Bejelentették: kínai szuperszonikus cirkálórakétákat telepítettek Magyarország szomszédjába
Teljesen valósak a fényképek.
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?