Különös helyzetben ülnek össze az EU-csúcstalálkozóra - Zelenszkij is felszólal

Továbbra is elengedhetetlen az Oroszországra nehezedő nyomás növelése mindaddig, amíg érdemi béketárgyalásokat nem kezd - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, a március 19-re tervezett uniós csúcstalálkozóra szóló, a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében pénteken.

Az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa hangsúlyozta, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács tagjai a találkozó során "megerősítik kitartó támogatásukat az orosz agresszióval szemben küzdő, és egy igazságos, tartós békére törekvő Ukrajna mellett".

Közölte: az Ukrajnáról szóló megbeszélés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet intéz a tagállami vezetőkhöz.

A tanácskozás témáit sorolva Costa az iráni konfliktusra utalva kijelentette: a Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció globális instabilitást okoz, aminek negatív következményei már érezhetők Európában. Hangsúlyozta: az iráni és a régió helyzetével foglalkozó beszélgetésnek a konfliktus geopolitikai és gazdasági következményeire adott válaszokra kell összpontosítania, beleértve az energiaárakat és az energiabiztonságot is. Véleménye szerint azon eszközök közös meghatározására van szükség, amelyek hatékonyan védik az embereket és a vállalatokat, miközben előmozdítják a régió helyzetének rendezését és stabilitásának megteremtését.

Munkaebéd keretében a tagállami vezetők foglalkoznak majd a Libanonban, Gázában és Ciszjordániában kialakult helyzettel is António Guterres ENSZ-főtitkár jelenlétében, és megvitatják a romló nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a multilaterális rendszer védelmére.

- fogalmazott Costa, majd hangsúlyozta, hogy a tagállami vezetőknek folytatniuk kell a védelmi felkészültség növelésére irányuló uniós erőfeszítések áttekintését, beleértve az ipari dimenziót is, mint Európa stratégiai autonómiájának alapvető elemét.

Az állam-, illetve kormányfőknek lehetőségük lesz értékelni a migráció területén elért eredményeket is - közölte az Európai Tanács elnöke, majd kiemelte: a Közel-Kelet romló helyzete az előrelépés fontosságára emlékeztet az uniós menekültügyi és migrációs program területén.

Costa hangsúlyozta továbbá, hogy az EU-nak stratégiai versenyképességi programjára kell összpontosítania, építve a legutóbbi uniós csúcstalálkozón meghatározott új, Egy Európa, egy piac elnevezésű programra, ami - mint emlékeztetett - hozzájárul majd az európaiak jólétéhez, valamint ellenállóbbá teszi az uniót a jövőbeli válságokkal szemben. A tagállami vezetők megbeszélést folytatnak majd a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi keretről (MFF) is, különösen annak hozzájárulásáról az uniós versenyképességi programokhoz - tette hozzá meghívólevelében az Európai Tanács elnöke.

