Újraírják a játszmát - sorsdöntő párharcba lépnek von der Leyen és Trump emberei

Az Egyesült Államok új kereskedelmi vizsgálatokat indított több fontos partnerével, köztük az Európai Unióval szemben, ami egyrészt tovább terhelheti a már így is feszült transzatlanti kapcsolatokat, másrészt lehetőséget is teremt azok előnyösebbé formálására.

Az amerikai legfelsőbb bíróság nemrég ítélte alkotmányellenesnek, hogy Donald Trump a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatalmakról szóló törvényre (IEEPA) hivatkozva önkényesen vetett ki tetszőleges tarifákat a szerinte igazságtalanul nyerészkedő kereskedelmi partnereire. Ez alapján vitték végbe az EU-val még nyáron kötött 15 százalékos vámplafonalkut is, amelynek európai részről való végrehajtása most újra megbicsaklott.

Bár az uniós tagállamok egy részének akkor jól jött az autókra vonatkozó tarifák effektív lefelezése, a megállapodásban említett potenciális további kivételek ügyében nem történt előrehaladás. Már csak azért sem, mert

az EU mai napig nem fogadta el az amerikai ipari termékekre beígért vámmentességet.

Ennek elsősorban jogalkotási okai vannak, azonban idén év elején már jóváhagyhatta volna az Európai Parlament, hogyha a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottsága (INTA) megegyezett volna a két szükséges törvény intézkedéseiről.

Közbeszóltak azonban Trump Grönlanddal kapcsolatos év eleji vámfenyegetései, ami miatt az európai képviselők behúzták a vészféket. Ezután mire lecsitultak volna a dolgok, jött a legfelsőbb bíróság ítélete és az utána 122-es törvényi szakasz alapján kivetett globális tarifa, amely jelentősen megnehezítette, hogy az USA tartsa magát a korábban megbeszélt 15 százalékos vámplafonhoz.

Ahogy arról korábban már részletesen írtunk, ez nem jelent hatalmas eltérést az EU-ra vonatkozó tarifákban, azonban aránytalanul kedvezőbb környezetet teremtett az USA által vámcélpontként kezelt országoknak, mint Kínának és Indiának. Ezt a környezetet akarják visszaállítani az elkövetkező öt hónapban a 232-es és 301-es passzusok alkalmazásával, amelyekkel szektoronként és országonként tudnak végigmenni az érzékenynek ítélt termékeken.

Ez a munka kezdődött meg most Jameson Greer vezetésével, amelyben az alá tartozó amerikai kereskedelmi képviselet első körben a 301-es alapján az egyes országokból érkező „túlkapacitásra” hivatkozva kezdett vizsgálni a globális kereskedelemre gyakorolt torzító hatásait, ami alapján specifikus vámtételeket tudnak kivetni.

Az Egyesült Államok többé nem fogja feláldozni ipari bázisát más országok javára, amelyek túlkapacitásukat és termelésüket exportálják hozzánk. A mai vizsgálatok aláhúzzák Trump elnök elkötelezettségét a kritikus ellátási láncok visszahozása és jól fizető munkahelyek teremtése iránt az amerikai munkavállalók számára az összes gyártási szektorban.

– mondta el Greer szerdán, amikor bejelentette a vizsgálatot, amellyel az EU mellett Kína, Szingapúr, Svájc, Norvégia, Indonézia, Malajzia, Kambodzsa, Thaiföld, Korea, Vietnam, Tajvan, Banglades, Mexikó, Japán és India exportját tekinti át.

Az átmeneti globális tarifákat helyettesítő vizsgálatokat persze már előre beharangozta az USA, és bár sok képviselőben ez érthető módon további bizonytalanságokat generál, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter már előre igyekezett megnyugtatni az Európai Bizottság kereskedelmi biztosát, Maroš Šefčovičot arról, hogy az USA tartani fogja magát a nyári megegyezésben foglalt 15 százalékos vámplafonhoz.

Šefčovič azóta Greerrel is beszélt, és a Bizottság álláspontja szerint az EU-nak is tartania kéne magát a megállapodáshoz, és folytatni annak végrehajtását, azonban ahogy korábban, az Olof Gill bizottsági szóvivő a csütörtökön is hozzátette, hogy

azzal a világos megértéssel, hogy az Egyesült Államok betartja vállalásait.

– valamint azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy

a Bizottság határozottan és megfelelő módon reagálna a közös nyilatkozatban vállalt kötelezettségek bármely megsértésére.

A sok egyeztetés közepette jelenleg az Európai Parlamentnél pattog a labda, ahol a legutóbbi javaslatok szerint Néppárt "napfelkelte" záradékával oldanák fel a helyzetet. Ennek a lényege, hogy addig nem lépnének életbe az EU által ígért amerikai vámmentességek, amíg az USA nem tud garanciákat felmutatni arra, hogy egy termék sem fogja átlépni a 15 százalékos vámplafont.

Ugyan ez papíron jól hangzik, az események időzítése miatt kérdéses, hogy mikor engedhetik tovább a döntést a Parlamentben, és ki tudja, meddig ketyeghet az óra, mielőtt Trump személyes sértésként kezdi kezelni az európai törvényhozás sokkörös természetét. A jelen állás szerint

Az INTA-t vezető Bernd Lange (Németország, Szociáldemokraták) március 17-én, kedden ül le átbeszélni a záradékjavaslatot, miközben az USA-ban megkezdődik a vizsgálat konzultációs időszaka.

Március 19-én, csütörtökön az INTA hivatalos ülésén elfogadhatják az aktuális szöveget.

Másnap, 20-án egy olasz és egy lengyel kollégájával Lange az USA-ba utazik, hogy Greerrel találkozzanak,

Ezután amennyiben 19-én átmegy a szöveg a szakbizottságon, akkor március 26-án szavazhatnak róla az EP brüsszeli mini-plenáris ülésén. Eddigre a megállapodást ellenző, balra tagolható pártcsaládok is alakíthatnak még álláspontjukon.

Ha ez a forgatókönyv nem valósul meg – amire a szereplők mozgásaiból nagy valószínűséggel következtethetünk –, akkor legközelebb április végén lenne alkalom a Parlamentben szavazni róla, miközben Greer bejelentette, hogy következő héten a "kényszermunka" gyakorlata miatt kezdenek vámvizsgálatba 60 ország ügyében, mielőtt rátérnek a digitális szolgáltatások és a gyógyszerárazások témájára.

Bár előbbi feltehetően nem fogja érinteni Európát, az utóbbi kettő jóval véleményesebb lehet, hiszen az unió a világ legnagyobb gyógyszerexportőre, és Trump már több ízben kritizálta az EU digitális szabályozásait (DSA, DMA) azzal, hogy "diszkriminatívak", mivel azokat szerinte kifejezetten az amerikai techóriások ellen hozták őket.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 27. Megkerülhetetlenné vált az USA-val kötött kiegyezés kimondatlan záradéka

Ezek a törvények ugyan elsősorban a fogyasztóvédelem szempontjából lettek meghozva, tény, hogy a Meta-hoz és Google-höz hasonló cégek szinte monopolhelyzete miatt a náluk feltűnő gyakorlatokat vették kiindulópontnak, azonban az USA tárgyalói azt is felvetették hogy hajlandóak lennének beszélni a korábban európai alumínium- és acéliparra kivetett 50 százalékos vámokról, amelyet ráadásul azóta több európai ipari termékre is elkezdtek alkalmazni.

Ebből a tekintetből azonban lehetőségként is tekinthetnek az EU-s tárgyalók az új 301-es vizsgálatokra, azonban minden azon múlik, hogy az uniós tisztviselők bíznak-e abban, hogy az amerikai eljárások korrekten járnak-e el, vagy inkább attól tartanak, hogy az eredmények sokkal inkább Trump kényétől függenek majd.

Persze az is könnyen elképzelhető, hogy a megállapodáshoz vezető úton mindkét oldal tudatos kettős játékot folytat, miközben a konfliktus újraélesedésének gyújtópontja minden bizonnyal Trump lenne. Innentől tehát a kérdés leginkább az, hogy az EU mit szűrt le az amerikai elnök komolyan vehetőségéről az elmúlt egy évben.

