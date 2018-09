Alig lépett előre 10 év alatt Magyarország, így nyomunkban a románok

A minap jelent meg az Eurostat statisztikai évkönyve, amely számos területen látványos ábrákkal mutatja be, hogy az uniós országok 276 NUTS2 szintű statisztikai régiója hogyan áll, illetve milyen változások történtek az elmúlt években. Az alábbiakban két, az uniós támogatások hatékony felhasználásának kérdésére is részben választ adó ábrát láthatunk. Az első a 2016-os állapotot mutatja, miszerint az egy főre jutó, összevethető (vásárlóerő-paritásos) GDP tekintetében az egyes régiók hogyan álltak az EU28 átlagához képest százalékosan, és amint látjuk:A cseheknél több régió is már a 90%-os fejlettségi kategória fölé került, a lengyeleknél a fővárosi régió emelkedik ki szigetszerűen, akárcsak a románoknál.

itt örvendetesnek tűnő változások látszanak Magyarországon, hiszen mindegyik magyar régiónk előrelépett valamennyit, szemben például a dél-európai országok sok régiójával.

A fentinél talán még érdekesebb ábra az alábbi, amely(hány %-ponttal változott a 2007-es fejlettségi szint mostanra az uniós átlaghoz képest). Amint láthatjuk:

A fenti változások azonban csak addig örvendetesek a skálázás miatt, amíg a részletes adatokat idősorosan is megnézzük. Amint ugyanis az alábbi ábrán látszik:- ahol 12%-pontos volt az EU-átlaghoz képesti felzárkózás -Közép-Dunántúlon 8%-pontos, Dél-Alföldön 7%-pontos, Észak-Magyarországon 6%-pontos, a többi régiónál pedig közel egy évtized alatt még ennyi se.

Még kellemetlenebb, ha az elmúlt 10 év (2007-2017) életszínvonal mutatóinak változását vetjük össze: a magyar mutató mindössze 8%-pontot emelkedett, ami a második legkevesebb a csehek után (+7%-pont), és jócskán elmarad a lengyel 17%-ponttól, illetve a román 19%-ponttól.

Emiatt nem véletlen, hogyaz uniós átlagos életszínvonalhoz. Az alábbi ábra annyiban több, mint a fentiek, hogy az országos adatok már 2017-re is rendelkezésre állnak és így azt látjuk, hogy az egy főre jutó, vásárlóerőparitásos magyar GDP sajnosA lengyel mutató 68%-ról 70%-ra emelkedett, így két egymást követő évben is már fejlettebbnek számítanak átlagosan a lengyelek, mint a magyarok.

Visszatérve a 2016-ig rendelkezésre álló régiós részletes adatokra, azt is megnéztük, hogy az egyes országok(Budapest relatív túlfejlettsége miatt kevesebb EU-pénzt kap, ezért is zajlik a régió szétválasztása Budapestre és Pest megyére 2020-től), de közben bemutatja a lengyel fővárosi régió fokozatos fejlődését, illetve a román fővárosi régió elmúlt években történt megugrását.