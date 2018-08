Átlépte a bűvös határt a kormány pénzosztása

Átléptük a kerek szintet

Egy hónapja már ráirányítottuk a figyelmet , hogy közeledik a 2014-2020-as ciklus pénzkifizetésében egy kerek szint, most pedig már át is haladt rajta az intézményrendszer, hiszen az augusztus 3-i állapot szerint már 5042 milliárd forintnyi felzárkóztatási EU-támogatást kaptak meg a nyertesek.Ez úgy jött össze, hogy adataink szerint a 10-ből a 8 legnagyobb keretösszegű Operatív Programnál a kifizetések havi volumene a júniusi 141-ről júliusban 183 milliárd forintra ugrott. Utóbbi szám január óta a legmagasabbat jelenti.Utána a második legtöbb kifizetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot takaró TOP-ban történt, 28 milliárdos volumennel.

Az alábbiakban a 10-ből csak a 8 legnagyobb keretösszegű Operatív Program kifizetésének felfutását ábrázoltuk, ezért látszik csak az, hogy alulról éppen elérte a teljes kifizetett volumen a kerek határt. Közben az is jól látszik, hogy az egyébként is, 1207 milliárd forint, amelyet egyébként több mint 13 ezer nyertes között osztottak el eddig (ld. az alábbi nagy táblázatot).

egy hónap alatt az összes programnál a nyertesek száma közel 14 ezer darabbal megugrott, míg az összes megítélt támogatás volumene 14 milliárd forinttal 8507 milliárd forintra nőtt.

A második legtöbb pénzt a szintén nagy keretösszegűnek számító Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP, fekete sáv) fizették ki, 1081 milliárd forintot, amelyet 107 projektre osztottak el. Az IKOP kapcsán fontos felhívni a figyelmet, hogy az itthoni kifizetéssel párhuzamosanLegutóbb a budapesti hármas metróról , a dél-balatoni vasútvonalról , illetve az M35-ös autópálya szakaszról szóltak a kedvező hírek. Mindez azt is jelenti, hogy(sok kisebb értékű projekthez nem kell a testület kinti jóváhagyása, így nem arról van szó, hogy még a felét se hagyta jóvá Brüsszel az itthoni közlekedésfejlesztési projekteknek).Fent már szóba került, hogyAz alábbi nagyobb táblázatban azt az előrehaladást is bemutatjuk, ami július elejétől augusztus elejéig történt az egyes programoknál. Amint látható:Az új nyertesek darabszámának döntő része a Vidékfejlesztési Programban született, igaz ott mutat most a rendszer közel 5 milliárdos támogatáscsökkenést is. Fontos, hogy amint a táblázat alján is jelezzük: a VP-ben adatszolgáltatási informatikai okok miatt a számok nem feltétlenül pontosak minden időpillanatban. Ezzel együttÉrdemes még felhívni rá a figyelmet, hogy a GINOP-ban 279 új nyertest hirdettek júliusban, a megítélt támogatási volumen pedig közel 17 milliárddal 2246 milliárd forint fölé emelkedett.

a meghirdetett pályázatok keretösszege már 9600 milliárd forint felett jár a ténylegesen rendelkezésre álló közel 9000 milliárd forintos kerethez képest (igaz a tartósan gyengébb forint akár százmilliárdokkal több elosztható részt is kinyithat)

a megítélt támogatások volumene már átlépte a 8500 milliárd forintos határt

a kifizetett támogatások volumene pedig amint jeleztük: már a kerek 5000 milliárd forintos szint felett jár.

A fentiek mellett érdemes azt is megnézni, hogy