Belehúzott a kormány: már 100 ezer magyar nyertes örülhet ennek

Úgy tűnik: igencsak eseménydús novemberen vagyunk túl a hazai fejlesztéspolitikában, mert miközben Brüsszelből kalkulációnk szerint mintegy 192 milliárd forintnyi támogatást utaltak át, meglódult itthon is a pályázati döntéshozatal, illetve a kifizetések. A kettő között akár ok-okozati összefüggés is lehet, hiszen, akik együtt 166 milliárd forintot nyertek el és mivel ők a gyors szerződéskötés után akár rögtön kérhetik is a (szeptemberben levágott) támogatási előleget, azt már könnyebben ki tudja nekik utalni a magyar büdzsé.

Az alábbi táblázatunk egyébként azt mutatja, hogy december elejére a megítélt uniós támogatások darabszáma a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programbeli (GINOP), az újonnan megítélt 166 milliárd forintnyi támogatással pedig az összesen megítélt támogatás volumene már 8924 milliárd forintnál jár.

Mivel kerek számot közelítünk, érdemesnek tartottuk idősorosan is ábrázolni, hogy a mostani ciklusbeli nyertes projektek darabszáma hogyan futott fel 100 ezerig az elmúlt években. Ebből 69 ezer a Vidékfejlesztési Programban megítélt támogatások darabszáma.

Amennyiben az államháztartást ténylegesen is érintő uniós kifizetésekre térünk át, azt látjuk, hogy novemberben ezek is megélénkültek: adataink szerint az októberi kb. 60 milliárdról 101 milliárdra, és a legnagyobb kifizetések a közlekedésfejlesztési (IKOP), illetve a területfejlesztési (TOP) pályázatoknál történtek meg.

A novemberi kifizetéssel együtt a mostani ciklus összes kifizetése immár elérte az 5400 milliárd forintot, amelyből a két legnagyobb részt (rendre 1274 és 1132 milliárd forintot) a GINOP és az IKOP programok tesznek ki.

a már meghirdetett pályázatok teljes keretösszege kb. 9700 milliárd forintnál jár, amivel a 7 évre járó uniós+magyar állami forrás (320-as euróval számolva mintegy 9500 milliárd forint) 102%-át kötötte le pályázatokkal a kormány

a már nyertes pályázatokkal lekötött keret elérte a 8924 milliárd forintot, így a 7 évre 320-as euróval számolt keretnek már a 94,1%-át elosztotta a kormány

a már idehaza kifizetett támogatások volumene 5400 milliárd forintnál jár, ami a kifizethető keret 57%-át jelenti

a Brüsszelből 7 év alatt lehívható felzárkóztatási forrásokból az utóbbi hónapok felpörgő kifizetése miatt már 25,5%-nyi rész megérkezett (25 milliárd euróból 6,5 milliárd euró). Éppen utóbbi miatt elkezdett záródni az az olló, ami az itthoni és a brüsszeli kifizetési idősor között kialakult és rekordméretű államháztartási hiánnyá duzzadt a nyári hónapokra.

Amint minapi elemzésünkben már rámutattunk , ha azt vetjük össze, hogy mennyi támogatást fizettek ki idén itthon a hatóságok a nyerteseknek az első tizenegy hónapban (kb. 1443 milliárdot) és mennyi forrás érkezett be Brüsszelből (672 milliárd forint), akkor azt látjuk, hogy a két pénzáramlás közötti 771 milliárd forintos különbség még mindig a legfontosabb (pénzforgalmi) deficitgeneráló tényező az idei költségvetésben. Fontos azonban, hogy ez az eredményszemléletű, a Brüsszel számára is fontos, deficitmutatót nem érinti, az továbbra is alullőheti a kormány által idénre megcélzott GDP-arányos 2,4%-ot.