Bréking! Megszületett a fontos döntés: megkapjuk a pénzt Brüsszelből!

Fontos elvi döntés született

annak volt nagyobb esélye, hogy pozitív döntés születik és ez ma meg is született.

Egy ilyen horderejű döntés meghozatalára nem is volt még kellő idő, így tehát az audit tapasztalatait majd később vonják le, de addig is fizet most a Bizottság.

Legalább 1,1 milliárd eurónyi (kb. 330 milliárd forintnyi) brüsszeli átutalás meg fog érkezni a Magyar Államkincstár különböző számláira akár karácsony előtt

Az elvi döntés azt jelenti, hogy ha a magyar hatóságok a tervek szerint további akár 1 milliárd eurónyi fejlesztési számlát ki tudnak küldeni decemberben, akkor várhatóan még annak a 90%-át is kiutalja a Bizottság szilveszter előtt (így tehát idén összesen kb. 2 milliárd eurónyi átutalás érkezne, ami az alábbi ábra miatt lényeges)

A beömlő több százmilliárd forint miatt az államháztartás pénzforgalmi deficitje jelentősen elkezdhet visszaszűkülni év végére (az első 10 hónap együttes deficitje már 1418 milliárd forint volt, ami az itthon előreszaladó EU-s kifizetések nélkül csak 42 milliárd forintos deficit lett volna)

A javuló költségvetési mozgástér miatt még inkább bizonyos, hogy a jogszabályban kitűzött idei itthoni, 2064 milliárd forintos minimális uniós támogatás-kifizetési célt elérhetik ("el szabad érniük") az egyes magyar hatóságok, sőt akár jóval túl is lendülhetnek rajta, így szélesebb államigazgatási kör is megkaphatja akár a 12-24 havi bónuszt.

A javuló költségvetési mozgástér az állampapírpiacon is következményekkel jár: amint hétfői elemzésünkben vázoltuk, akkor tudja az adósságkezelő az év végi adósságrátát is minél inkább faragni, ha vagy visszafogja a decemberi aukciókon a meghirdetett/értékesített mennyiséget és/vagy nagyobb összegű visszavásárlási aukciókat bonyolít. Nyilván ha idén év végére hirtelen nagyon leesne az adósságráta (2 milliárd eurónyi átutalás mellett az elméletileg maximális hatás azt jelentené, hogy a tavalyi 76% közeléből 74% közelébe esne a ráta a GDP arányában az Eximbank-átsorolás bekalkulálása mellett), akkor ahhoz képest jövőre esetleg nehezebb lenne teljesíteni a további rátacsökkentést, így a mostani döntéseknél már erre is figyelnie kell az adósságkezelőnek.

Hétfői elemzésünkben már jeleztük, hogy a következő két hétben születik meg az elvi döntés Brüsszelben, hogy kifizethetik-e a már kiküldött regionális fejlesztési számlákat, vagy sem (utóbbi esetben a kifizetés megszakítása esetleg az összes támogatásunk felfüggesztésének rémével is fenyegetett volna).Amint hangsúlyoztuk:Ez azt jelenti, hogy a már kiküldött kb. 1,2 milliárd eurónyi fejlesztési számla 90%-át ki fogják rövidesen fizetni, ez pedig nagyon jól jön év végén a magyar államháztartásnak és az év végi adósságszámot is faragja, így a csökkenő adósságpálya sincs veszélyben még z Eximbank állami körbe sorolásának hatásával együtt sem.Úgy tudjuk, hogy a mai kedvező döntés azért is született meg, mert, amelyek indokolnák, hogy az Európai Bizottság óvatossági alapon inkább megszakítsa a 60 napos kifizetési határidőt az október végéig benyújtott számlákra.Ahogy hétfőn érzékeltettük: Brüsszelen is van nyomás, hogy minél több pénzt fizessen ki év vége előtt, mert ilyen lépésekkel tudja alátámasztani, hogy működik és pörög fel a kohéziós politika végrehajtása a 2014-2020-as ciklusban. Amint a cikk végén utalunk rá, sok tagállam lassú haladása miatt ez nem feltétlenül van így.

Brüsszelen is nyomás van a kifizetéseknél

Egyébként a Politico éppen tegnap értekezett egy cikkben arról, hogy Európa-szerte annyira lassan halad a ciklus végrehajtása (a tervezettnél jóval kevesebb számlát küldenek ki a tagállami hatóságok Brüsszelbe), hogy a tavalyi 7,3 milliárd euró után idén 10,9 milliárd eurónyi támogatás bent marad például a regionális politikai főigazgatóságon, amit majd át kell csoportosítani. Az erről szóló döntés múlt hét végén született meg, amikor a 2018-as uniós költségvetés fő kereteiről megállapodtak a Tanácsban.A tagállamok által előre jelzett forrásigények alapján különítik el az egyes főigazgatóságok azt, hogy várhatóan mennyi pénzt kell majd kifizetniük az év során, de ha a tagállamokban az egyes projektek lassabban haladnak és nincs kellő volumenű számla, amit ki lehet küldeni, akkor "Brüsszel nyakán" marad a pénz. Ezt nem utalják vissza a tagállamoknak, hanem majd gördülő alapon egy későbbi évben fogják kifizetni (az adott évre az adott tagállamnak allokált pénzek brüsszeli lehívására még további 3 éve van a tagállamoknak).