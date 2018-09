Elfogadták a Sargentini-jelentést, mi lesz így Magyarországgal?

Az Európai Unió és Magyarország viszonyrendszeréről és az EU kilátásairól is szó lesz a Portfolio október 4-i Budapest Economic Forum konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Lehetséges politikai következmények

Bonyolult eljárásról van szó

Lehetséges gazdasági következmények

Az, hogy bő kétharmaddal fogadta el az EP a Sargentini-jelentést, azt is jelenti, hogy a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt jelentős része is támogatta az eljárás megindítását. Emiatt megnőtt az esélye annak, hogy az egyébként legnagyobb frakcióval rendelkező Európai Néppárt(mivel a Manfred Weber frakcióvezető által jelzett két témában, a civil szervezetek működésében és a CEU ügyében egyelőre nem látszik irányváltás a kormányfő részéről). A kizárás/felfüggesztés lehetőségére tegnapi sajtótájékoztatóján már maga Orbán Viktor magyar kormányfő is utalt.Amennyiben egy ilyen felfüggesztés/kizárás megtörténik (és ennek időzítése is lényeges),Így például az, hogy a Fidesz milyen politikai szövetségesek felé nyit és az EP-választásokon milyen eredménnyel végez majd ez a szövetség. Hangsúlyozni kell, hogy Orbán Viktor tegnap is és előtte számos alkalommal azt jelezte:és ezt a legnagyobb pártcsaládod akarja újra győzelemre juttatni. Mindezzel együtt nem zárható ki az sem, hogy még a felfüggesztést/kizárást megelőzőenAz EP-döntés után tehát az állam- és kormányfők elé kerül az ügy, és tekintettel arra, hogy az uniós soros elnökséget vivő Ausztria kancellárja, Sebastian Kurz tegnap a Sargentini-jelentés megszavazására szólította fel az EP-t, esélyes, hogy Kurz, illetve az Európai Tanács lengyel elnöke, Donald Tusk gyorsan napirendre akarja majd tűzni a Tanácsban a "Magyarország-kérdést".Amint külön cikkünkben rámutattunk: a 7-es cikkes eljárás hosszú (11 lépésből áll, most a másodikon vagyunk túl),Ráadásul a végső döntéshez egyhangúság kell a Tanácsban (a vizsgált ország vezetője nem szavaz ilyenkor), márpedig a lengyelek korábban már jelezték, hogy nem fognak megszavazni egy ilyen döntést (a kölcsönösség jegyében, mert ezt az ígéretet már Orbán Viktor is megígérte a lengyelekkel szemben szintén zajló 7-es cikkes eljárás keretében). Így tehátElgondolkodtató azonban Jean-Claude Juncker mai beszédének azon üzenete , hogy teljes mértékben támogatja a lengyelek ellen a bizottsági alelnök által "tolt" eljárást, noha korábban Juncker maga akarta ezt lezárni. Elképzelhető, hogy a Bizottság azt szeretné: idővel a magyar és a lengyel ügy "érjen össze", azaz egyszerre lehessen szavazni a Tanácsban a két ország szavazatának ügyében, mertAz EP-döntés azonban mindezen, messzire vezető csatározás mellett azért is fontos, mertA Bizottság ugyanis már bejelentette, hogy, így tehát a mai jelentés alapján induló vizsgálatramajd akkor, ha a Bizottság a Magyarországon vélt jogállamisági problémákra hivatkozik a 2020 utáni EU-támogatások kifizetésének csökkentésekor, esetleges megtagadásakor., de a kétharmados EP-döntés miatt a Bizottságon még nagyobb a nyomás, hogy a Magyarországi uniós támogatás-felhasználási folyamatokat még szigorúbban vizsgálja, illetve a feltárt problémákat még szigorúbban ítélje meg. Ez ígyMindez tehát azzal a veszéllyel is jár, hogy most ősszel nem születik meg minden lényeges vitás kérdésben a megállapodás és így késő ősszel, év végéig nem "özönlik be" annyi uniós támogatás átutalása Brüsszelből, mint amennyit a kormány el szeretne érni egy korábbi kormányhatározat alapján (legalább 3,1 milliárd euró).Ha pedig ez valóban így lesz, akkor azés az egész adósságfinanszírozási stratégia arra épül, hogy legkésőbb év végéig nagy összegű brüsszeli átutalások történnek meg, hogy a pénzforgalmi deficit visszaessen és így az év végén kimutatott adósságráta is csökkenni tudjon., igaz lényeges, hogy közben az unió számára fontos eredményszemlétű deficit továbbra is jóval a GDP 3%-a alatt maradhat.