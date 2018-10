Hat ábra, ami döntő fontosságú Magyarország felzárkózásában

Magyarország az elmúlt években az egyik legnagyobb mértékben, mintegy 6%-ponttal, tudott előrelépni a gazdasági fejlettségben az EU átlagához képest, miközben több dél-európai ország relatív lecsúszott, így az egyébként is szűkösebbé váló felzárkóztatási forrásokból kevésbé tud Magyarország részesülni.

Az Európai Bizottság még májusban tette közzé azt a javaslatát, amely szerint 2018-as árakon számolva a megengedett legnagyobb mértékben, 24%-kal, 23,7 milliárdról 17,9 milliárd euróra esnének a Magyarországnak 2021-2027 között szánt felzárkóztatási források (Kohéziós Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, új Európai Szociális Alap).

A fenti statikus ábra, a fejlettségi szintek közötti különbség változása, mögötti, miszerint Spanyolország, Olaszország és különösen Görögország fejlettségi szintje jelentősen romlott, míg például Magyarországé mértékelten nőtt a mostani ciklus pénzelosztásához referenciának számító 2007-2009-es időszakról 2014-2016 átlagára. Utóbbi időszak a következő ciklus pénzelosztásának meghatározó tényezője, igaz a forráselosztás ún. berlini képletében a fejlettségi szint súlya az eddigi 86%-ról 81%-ra csökken és, 1%-os súllyal a klímavédelmi célok, miközben a munkaerőpiaci adottságok súlya is nő (ezek a súlyváltozások is mind okai a magyar forráscsökkenésnek).

Ezekkel az átrendeződésekkel együtt is igaz, hogy a felzárkóztatási forrásoknak nem 74%-a, hanem az új ciklusban már 75%-a megy a kevésbé fejlett, tehát az uniós átlag 75%-a alatti fejlettségű régiókba., hiszen sajnos a hét statisztikai régiónkból hat még mindig ezen 75%-os fejlettségi korlát alatt található a 2014-2016-os referencia időszak átlaga alapján (Nyugat-Dunántúl majdnem kicsúszott felfelé ebből).

Így tehát Budapestet leszámítva az egész ország a leginkább támogatott kategóriába fog esni

A fentiek tehát azt jelentik, hogy a 2021-től érvényes regionális támogatási térkép szerintLegalábbis a legfrissebb, a brüsszeli konferencián többször is levetített alábbi térkép szerint most ez a helyzet, de ugye tudjuk, hogyés ha ez sikerül 2020 körül, akkor az alábbi térkép annyiban fog majd módosulni, hogy csak Budapestet jelölik majd halványsárga színnel (legfejlettebb régiók), nem pedig egész Pest megyét.és az is tudható már, hogy ezen források közül az ERFA-ból érkező pénzeknek legalább a 35%-át az "okosabb Európa" célkitűzésre (innovációk, okos gazdasági átalakulások), további legalább 30%-át a "zöldebb és karbonszegényebb Európa" célkitűzés mentén lévő fejlesztésekre kell majd fordítani. Ez tehát egyúttal

Magyarországon az eddigi 334 euró/fő/év támogatási szint 2020 után 260 euró/fő/év összegre csökkenne, azaz 7 évre 320-as euróval számolva mintegy 166 ezer forinttal 582 ezer forintra esne az egy főre jutó felzárkóztatási támogatások összege.

A fenti ábrák mellett az alábbi is különösen érdekes, amely azt rögzíti, hogy a szabályváltozások mentén kialakulóAz alábbi ábra azért is "emberközelibb", mert egy főre vetítve évenkénti összegben mutatja be, hogy összevethető árak mellett a két uniós ciklus felzárkóztatási forrásai hogyan alakulnak. Eszerint tehát az Európai Bizottság javaslata azt jelenti, hogyLényeges az ábrán egyrészt az, hogy ez a 74 euró/fő/év támogatásesés jelentős a többi tagállammal összevetve, de azért a 260 eurós várható támogatási intenzitás még mindig a hetedik legmagasabb lenne a tagállamok között.

Egyrészt az látszik, hogy az egységes piaccal valójában minden tagállam nyer valamennyit, azaz gazdaságilag előnyt produkál a négy alapvető szabadságjogra épülő közös piac által. A kimutatás szerint (feltehetően 7 évre számítva) ez Magyarország kapcsán 11,7 milliárd euró, Lengyelország kapcsán 24,2 milliárd euró, Csehország esetén 15 milliárd, Szlovákia esetén 6,7 milliárd euró. Messze a legnagyobb nyeresége Németországnak van a közös piacból, 115 milliárd eurót kalkuláltak erre.

Másrészt az is látszik, hogy ahogy nő az egyes országok előnye a közös piacból, úgy csökken ugyanezen tagállamok éves nettó nyeresége a közös költségvetésből, illetve úgy megy át nettó befizetői státuszba a pozíciójuk. Így tehát bár Németország a legnagyobb haszonélvezője a közös piacnak, de közben messze a legnagyobb nettó befizetője (évi 13,6 milliárd euró) a közös költségvetésnek.

Az mindenesetre egyértelmű, hogyaz, hogy az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknál is szintén 24%-os támogatás-vágásra tett javaslatot a Bizottság. Enyhítheti azonban ezt a kilátást az, hogy a Bizottság arra is javaslatot tett:azaz egységnyi uniós támogatás mellé Magyarországnak például dupláznia kell a magyar költségvetésből hozzátett támogatás összegét, így ez a ténylegesen megvalósuló fejlesztések volumenét kevésbé csökkenti majd. (Eddig 100 forintnyi magyarországi fejlesztés mögött lényegében 85 forintnyi EU-pénz és csak 15 forintnyi magyar költségvetési támogatás állt, utóbbinak kell majd legalább 30 forintra emelkednie, mivel az uniós részarány 70 forintra csökken majd.)Nemcsak a kötelezően megemelkedő társfinanszírozás enyhíti azt a képet, ami a felzárkóztatási EU-források vágásából adódik, hanem az alábbi ábra is, amit a Régiók Bizottsága (CoR) egyik szakértője mutatott be. Ezzel azt igyekezett tudatosítani, hogy, hanem arra is, hogy közben mekkora hasznot húznak a már évtizedek óta létező közös uniós piacból, mert a két tétel között érdekes összefüggések azonosíthatók:Mindannyian nyertesei vagyunk tehát a közös piacnak - üzeni az ábra - és közben