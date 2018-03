Kapjuk vissza végre az országunkat! - Csúfosan áll a gigantikus kísérlet

Zavaros népszavazás után, parlamenti döntés előtt

nem lesz második népszavazás, végrehajtjuk az emberek akaratát.

Meglepően erős összezárás

A válogatás megakadályozása egyébként alapvető érdeke az EU27-nek, hiszen ha EU-tagság nélkül jobb helyzetbe is lehet kerülni, mint a közösség tagjaként, akkor követőkre akadnának a britek és az egész EU létezése is veszélybe kerülne. Az a nagy kérdés, hogy ez az egység meddig tart ki, illetve kitart-e a Brexit-folyamat végéig. Ha igen, akkor ezzel tudja demonstrálni az EU vezetése: nem érdemes a britek után senki másnak a kilépéssel próbálkoznia, mert rosszabb helyzetbe navigálja magát.

Hová jutottak a félidőre?

"Kapjuk vissza az országunkat!" "Korlátozzuk a bevándorlást!" A népszavazási kampányígéretekhez képest most úgy áll a helyzet, hogy bár 2019. március 29-én megszűnik a britek uniós tagsága, de a gyakorlatban 2020 végéig semmi jelentős változást nem vesznek észre az emberek. A 21 hónapig tartó átmeneti időszak alatt ugyanis a britek benne maradnak a vámunióban és az egységes piacban, a közösségi joganyagot teljes mértékben be kell tartaniuk, az Európai Bíróság joghatósága rájuk is érvényes marad, de közben elveszítik az uniós döntéshozatalban való részvétel jogát (a több tucat uniós intézményben a brit munkavállalók szerződése megszűnik, a legfőbb döntéshozó szervben, az Európai Tanácsban pedig nem lesz képviseleti és szavazati joga a brit kormánynak). Ez tehát azt jelenti, hogy a kilépés után 21 hónapig úgy kell megfelelniük a teljes közösségi jognak és úgy kell végrehajtaniuk minden új uniós döntést, hogy annak kidolgozásában nem vehetnek részt; közben pedig a bevándorlást egyáltalán nem korlátozhatják, ráadásul a hozzájuk szabadon érkező uniós állampolgárok jogainak betartása felett az Európai Bíróság őrködik majd, nem a brit bíróságok. Ez aztán a visszakapott szuverenitás totális ellentétének egyik legjobb iskolapéldája!

Csak rosszabb helyzetbe kerülhetnek

Azóta a múlt heti EU-csúcs elfogadott tárgyalási stratégiája is világossá tette: a britek rosszabb gazdasági helyzetbe kerülnek, mintha EU-tagok maradnak.

Mi lesz a menetrend?

Így ha a kilépési tárgyalások második részéről, a 2021-től érvényes kereskedelmi kapcsolatokról nem sikerül 2020 végéig megállapodni - ami esélyes, mert egy ilyen komplex témának a kitárgyalására több idő szokott kelleni -, akkor magát az átmeneti periódust is meghosszabbíthatják a felek.

Egy éve, 2017. március 29-én személyes kézbesítéssel vitték el Brüsszelbe azt a levelet, amellyel az Egyesült Királyság a 2016 nyári népszavazás eredménye alapján hivatalosan is kezdeményezte a kilépését az Európai Unióból, azaz aktiválta az uniós Alapszerződés 50-es cikkelyét.(túlszaladt kampányköltések, kifogásolható közösségi médiakampány, ami a Facebook-botrány újabb hulláma), de ahogy Theresa May brit kormányfő már oly sokszor, most is elmondta:A Brexitet neki egyébként úgy kell levezényelnie, hogyés amióta kormányfő, súlyos megosztottság uralkodik a kérdésben a kisebbségbe szorult kormányában, amelyet kívülről támogat az északír unionista párt (ennek még lesz jelentősége, ld. lentebb).továbbra sincs nagy változás a kérdésben, hogy kilépjen-e, vagy mégsem Nagy-Britannia az EU-ból, noha most már sokkal több hiteles információ áll a brit társadalom rendelkezésére a kilépés valódi tartalmáról és következményeiről, mint 2016 nyarán.A sokféle felmérést és kérdést összegző brit oldal szerint lényegében most is fej-fej mellett áll a kilépés- és maradáspárti tábor. Éppen emiatt különösen fontos az, hogy majd, feltehetően 2019 elején. Ha ezek esetleg túlzottan kedvezőtlenek lennének, elméletileg van rá esély, hogy a parlament állítja meg a Brexitet, de alapesetben mégiscsak az a valószínű, hogy a képviselők többsége is tiszteletben tartja "az emberek akaratát".Visszatérve a fent említett 50-es cikkelyre: az azt rögzíti, hogy az aktiváláshoz képest két évvel később megszűnik az adott ország uniós tagsága (kivéve, ha a többi 27 tagállam egyhangú döntéssel ezt meghosszabbítja)., ráadásul a múlt heti EU-csúcson fontos döntések, illetve szűkítő keretek születtek már a hivatalos kilépést követő átmeneti időszakra is, ami 2020. december végéig tart.A brit tárgyalási (rész)eredmények összefoglalása előtt érdemes hangsúlyozni, mindez annak a következménye, hogyés így nem engedte, hogy a britek kényükre-kedvükre válogassanak az EU négy alapvető szabadságjogából (áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlása), illetve az egységes piac vívmányainak előnyeiből. Így például egyelőre semmiféle konkrét engedményt nem sikerült kicsikarniuk a londoni pénzügyi központ számára az uniós piacon 2020 utánra, miközben ez nemzetgazdasági szinten is húsba vágó a briteknek.A félidőre és a fentiekre tekintettel érdemes röviden összefoglalni, hogy hova jutott a brit kormány eddig a kilépési tárgyalásokon, milyen kényszermegállapodásokba ment bele eddig. Persze érdemes fejben tartani:Ilyen és ehhez hasonló "finomságokról", részletekről persze nem nagyon esett szó a 2016-os Brexit-kampányban és a fenti eredménylista sem teljes, sok egyéb területen (repülés, atomenergia, élelmiszerellátás, biztonsági együttműködések, stb.) is rengeteg részletkérdés vár még tisztázásra, további tárgyalásokra, ami egész iparágak, emberek millióinak életét befolyásolja majd.Az már a fél éve kiszivárgott anyagokból világossá vált, hogy, részben egyébként éppen a saját maguk által okozott tartós bizonytalanság, részben a bevándorlás tervezett korlátozása miatt.Az elfogadott szöveg szerint a 2020. december 31-én megszűnő brit egységes piaci és vámuniós tagságkereskedelmi téren (is) az EU-brit viszonyban. Ez a fenti okok miatt még akkor is így lesz, ha a 27 tagú közösség készA kilépési tárgyalások második fázisa a mostani felhatalmazás után tehát megindulhat, igaz még említés szintjén sincs szó a felhatalmazásban a britek számára kulcsfontosságú pénzügyi szektorról, csak arról, hogy a fogadó fél (EU27) jogi szabályrendszere az elsődleges (minden kérdésben).Az árupiacokról is csak olyan keretek között lehet tárgyalni, hogy egyetlen szektort sem lehet kivételezetté tenni a lehetőleg zéró vámtarifa és mennyiségi korlátozások szabályrendszere mentén. Emellett a szabad mozgás, a társadalombiztosítás, a képesítések és képzettségek elfogadása és sok egyéb területen a kölcsönösség és a diszkriminációmentesség tilalmát is rögzítette az EU27, ahogy azt is, hogy n, hogy a britek a kilépés után káros adó-, vagy környezetvédelmi versenybe, hátrányos állami támogatási szabályrendszerbe menjenek bele az EU27 rovására.Ezek kikényszerítését is célozza az, hogy a belengetett szabadkereskedelmi megállapodást (feltehetően az EU-Kanada megállapodás valamilyen még rugalmasabb változatát)Ez azért lényeges, mert így időben szétválasztja az EU azt, amit a britek "egy kalap alatt" akartak elintézni: előbb kell a kilépés végső kereteiről megegyezni (idén remélhetőleg az októberi EU-csúcsig, hogy a jogi szöveget még az európai és a brit parlament is ratifikálhassa 2019 tavaszáig) és csak utána, 2019 tavasza és 2020 vége között lehet megkötni a szabadkereskedelmi megállapodást.Addig ugye a gazdasági, pénzügyi és társadalmi megrázkódtatások enyhítésére és az időnyerésre szolgáló 21 hónapos átmeneti periódus van érvényben, ami egyébként meg is hosszabbítható.Ez ugye azzal járna, hogy időben hosszabb ideig sérülne a brit szuverenitás, és tovább kellene a közös költségvetésbe befizetniük. Ha viszont nem hosszabbítják meg az átmeneti periódust, de nincs megállapodás a kereskedelmi kapcsolatokról, akkor, ami súlyos megrázkódtatásokat hozhatna. Persze semmi sem dőlt még el véglegesen, amíg minden kérdésről meg nem egyeznek a felek. Az viszont a fentiek alapján már most is világosan látszik: