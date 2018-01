Nagyobb EU-s büdzsé készül, de ez nem feltétlenül segít Magyarországnak

cikk fő üzenete az, hogy az Európai Bizottság olyan javaslatot készít elő, amely szerint 1,1-1,2% körülre növekedjen az eddigi 1% körülről a közös bruttó nemzeti jövedelem arányában (GNI) az EU következő többéves keretköltségvetésének felső határa. A tagállami vezetők a februári csúcstalálkozón vitatják majd meg a kereteket és ezután májusban jönne majd elő hivatalos javaslatával a Bizottság. Amint az alábbi ábrán látszik, az előző hétéves uniós büdzsékben csökkenő tendenciát mutatott a közös kassza felső plafonjának mérete: a most futó 2014-2020-as ciklusban 0,98%-ban rögzítették ezt a felső korlátot, így 1087 milliárd euróból gazdálkodik a 28 tagú közösség.

a tagállamok fel vannak készülve, hogy növeljék a hozzájárulásukat a GNI 1,1-1,2%-ára.

a brüsszeli és a nagy tagállami törekvések szerint az EU alapértékei betartásának feltételrendszeréhez is kötnék a források egy részének kifizetését.

A cikkben visszaidézik Phil Hogan uniós agrárügyi biztos decemberi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogyEulalia Rubio, a brüsszeli Jacques Delors Intézet szakértője is ehhez hasonlóan úgy látja a helyzetet, hogyEzzel azt is állítja, hogy az évtizedes merev német hozzáállás is változóban van, amely szerint a legnagyobb nettó befizető tagállam eddig nem akarta, hogy ez a felső határ érdemben emelkedjen.A britek távozása miatt a 27 tagállam együttes GNI értéke is csökken, így(a Brexit miatti büdzsélyuk egy részét a költségvetésért felelős biztos a kiadások vágásával, másik részt a nagy tagállamok felőli plusz befizetésekkel tömné be). Nemcsak ez érdekes azonban Magyarország szempontjából, hanem a cikk azon üzenete is, hogyGrégory Claeys, a befolyásos brüsszeli Bruegel Intézet szakértője szerintA cikk emlékeztet arra, hogy, hogy az EU-n belüli kelet-nyugati szembenállás végül afelé tereli Németországot és Franciaországot, hogy a közös EU-s kassza forrásaiból több pénzt fognak olyan elosztási rendszerek felé terelni, amelyek csak az euró felé törekvőknek állnak rendelkezésre. Amint megírtuk: a december 6-én közzétett európai bizottsági tervek afelé mutatnak, hogy, amelyek egyébként is segítik a versenyképességüket és egyúttal a fizetési övezet stabilitását is szolgálhatják. Az ilyen célra elérhető források mérete még nem rögzített, jelen állás szerint pár milliárd euró lenne esélyes 2021-től Magyarországnak, ha komolyan törekedne az euróra.Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökég miniszterhelyettese a Portfolio-nak nyilatkozva és azt hangsúlyozta, hogy az pénzügytechnikai kérdés, nem pedig arról szól, hogy a kormány Európa-párti, vagy sem. A belengetett plusz pénzügyi támogatások kapcsá azonban azt is hozzátette, hogy "A magyar kormány nem lehet a saját maga ellensége".