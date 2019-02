Példátlan német fenyegetést kapott a magyar kormány

Hogy jutunk el a migrációtól a 2020 utáni EU-pénzekig?

A jegyzőkönyv szerint több tagállam felháborodottan fogadta a magyar hajthatatlanságot (14 tagállam próbálta győzködni a magyar nagykövetet), de a legtovább Németország nagykövete ment, amikor közölte Várhelyi Olivérrel, hogy "hihetetlen, hogy a magyar kormány nem engedi, hogy egy nemzetközi egyezményben az ENSZ-re hivatkozzanak", holott tudomása szerint "Magyarország egyelőre még tagja az ENSZ-nek". Később a német nagykövet azt is közölte, hogy a magyar kormány számos"vörös vonalat" átlépett, és erre emlékezni fognak, amikor a következő EU-s költségvetésről tárgyalnak.

Miért fontos ez az üzenet?

A cikk szerint az Európai Unió és az Arab Liga között készülő megállapodás (ami az illegális migrációt lenne hivatott fékezni) az ENSZ migrációs csomagjára is utalna egy félmondattal, amelyet kilenc uniós tagállam között a magyar kormány sem írt alá, de míg a többi nyolc ország az arab ligás megállapodást nem blokkolta volna a múlt pénteki EU-s nagyköveti ülésen, addig a magyar kormány nagykövete hajthatatlannak bizonyult. Így viszont a magyar vétó miatt nem lehet aláírni a megállapodást.A mai (hétfői) brüsszeli EU-tanácsi ülésen, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vett részt,A lap emlékeztet rá, hogy több tagállam azt akarja, hogy 2020 után a jogállamiság helyzetétől tegyék függővé az EU-támogatások kifizetését, és az Európai Parlament is megszavazott egy rendelettervezetet a minap, hogy ez legyen szempont a pénzosztáskor. A német diplomata múlt heti fenyegetése tehát arra utal, hogy Berlin támogatni fogja ezt az elvet, márpedig legnagyobb befizetőként a véleményük meghatározó lesz a következő keret összeállításakor.A Portfolio megítélése szerint a német nagykövet felőli kemény fenyegetés azért fontos fejlemény, mert vannak arra utaló jelek (Brexit elhúzódása, érdemi költségvetési tárgyalások hiánya), hogy a 2021-2027-es uniós költségvetés (MFF) végső elfogadása a fogadkozások ellenére nem idén ősszel lesz, hanem csak a 2020 második felében esedékes német elnökség idején, így a jogállamisági kritériumok és az EU-pénzek összekötése témájára a németeknek nagyobb hatása lehet. Ha viszont nem húzódik el az MFF végső kereteinek elfogadása a német elnökségig, hanem az idén második félévi finn, vagy a jövő első félévi horvát elnökség idején megszületik az alku, akkor is nagy lehet a német befolyás a jogállamisági kritériumrendszer végső kialakítására.Nem szabad elfelejteni, hogy a minap az Európai Parlament már elfogadott egy rendelettervezetet, amely kimondja, hogy 2020 után össze kell kötni a jogállamisági szabályrendszert az EU-s kifizetésekkel (bizonyos esetekben csökkenthetik, felfüggeszthetik). Ebből pedig akár még úgy is lehet jogszabály, ha az Európai Tanácsban esetleg "elhasal" az MFF-csomag jogállamisági része (mert például az egyhangú döntéshozatali módot választják a témában és a magyar kormányfő él a vétójával), de a Miniszterek Tanácsában négyötödös többséggel átnyomják a végső szabályrendszert. A kemény német üzenet tehát végső soron oda is elvezethet, hogy Németország erélyesebben lép fel a 2020 utáni EU-pénzek kapcsán jogállamisági szabályrendszer elfogadása érdekében és ezzel célkeresztbe teszi azt a két országot (Magyarországot és Lengyelországot), amelyek ellen egyébként jelenleg is zajlik jogállamisági eljárás az alapszerződés 7-es cikke alapján.