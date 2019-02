Sokat köszönhet az Audinak Győr: az összes megyét tönkreverte

Amikor egy nagyberuházó húzza a megyét

Már csak egy hónapot kell várni arra, hogy az Eurostat frissítse a megyei (NUTS-3) szintű gazdasági fejlettségi adatbázisát a 2017-es adatokkal, ígyaddig be kell érnünk a 2016-os értékekkel és megnéztük, hogy a 2007-hez képest eltelt egy évtizedbenAz értékek növekedését nyilván segíthette a térségekben létrejövő új termelő- és szolgáltató kapacitás, ahogy a (részben ezzel összefüggésben) oda áramló EU-forrás is, hiszen utóbbi részben éppen a vidék felzárkóztatását szolgálja.Amint augusztusi autógyári elemzésünkben rámutattunk: míg az Audi Hungária motorgyártása 2007-től 2016-ig lényegében közel 2 millió darabon stagnált, addig a járműgyártó üzletág kibocsátása meredeken nőtt és így a megye bruttó hozzáadott értéke szintén meredeken nőtt az alábbi második ábra alapján.

A fenti folyamatok nyilván azt is eredményezik, hogy a most vizsgált mutató, az adott megye egy főre jutó GDP-je vásárlóerő-paritáson is megugorjon az uniós átlaghoz képest. Az Audi-hatás (és a kapcsolódó beszállítók odatelepülése) tehát nyilván nagy szerepet játszott abban, ami mai elemzésünk fő eredménye: messze minden megyénél nagyobb arányban, 24%-ponttal, nőtt Győr-Moson-Sopron megye gazdasági fejlettségi mutatója.

Részben ez egyébként azt is eredményezte, hogy a három nyugati megyéből álló Nyugat-Magyarországi régió is szépen teljesített az évtizedes folyamatok vizsgálatában., hogy míg Nyugat- és Közép-Dunántúl szépen fejlődött egy főre jutó vásárlóerő-paritásos GDP alapján, addig Dél-Alföld, illetve Észak-Magyarország csak alig lépett előre, míg Dél-Dunántúl és Észak-Alföld szinte stagnált tíz évig az EU-átlaghoz képest. Emögött nyilván azok a kedvezőtlen tapasztalatok húzódnak meg, hogy

Ha a megyék szintjén nézzük a relatív gazdasági fejlődést, azt látjuk, hogy az alábbi négy megye messze a legnagyobb előrelépést tudta elérni.A második helyen 13-13%-pontos felzárkózással Vas és Fejér megyék állnak, míg a harmadikon Bács-Kiskun 12%-ponttal található.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a fenti három megyén kívül a Dunántúl többi részén egyáltalán nem volt ilyen gyors a fejlődés a vizsgált évtizedben. Tolnát kivéve - ahol 9%-pontos volt - a többi megyében csak pár százalékpontos volt a közeledés az EU-átlaghoz.

Áttérve a Dunától keletre fekvő megyékre, szintén az látszik, hogy az évtized alatt csak alig-alig tudtak közeledni az EU átlagos fejlettségéhez képest, de azért figyelemre méltó például Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8%-pontos, illetve Csongrád 7%-pontos előrelépése.

Egyrészt az, hogy bár fejlődik Budapest, de valójában az utóbbi években relatív lecsúszott, hiszen elkezdett újra közeledni az EU-átlaghoz. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy Budapest egy főre jutó vásárlóerő-paritásos GDP-je a 2007-es 131%-ról 2016-ra mindössze 136%-ra nőtt (Pest megyéé 2%-ponttal 54%-ra csökkent), de 2013 óta 8%-pontos visszaesés látszik Budapesten.2014-től indult el az új uniós fejlesztési ciklus, amikortól Budapest és Pest megye együttese, a Közép-Magyarország régió az átlagot meghaladó (106%-os) fejlettsége miatt a régió csak alig jogosult uniós forrásokra és mindez azt okozta, hogyErre azt a döntés hozta a kormány, hogy közigazgatásilag két részre szétválasztja a központi régiót és így 2020 után Pest megye az egyébként alacsony fejlettsége miatt újra viszonylag sok EU-forrásra lehet jogosult (míg Budapest talán valamennyi pénzt szintén kaphat) és így remélhetőleg Pest megye érdemi felzárkózása el tud indulni.