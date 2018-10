Szép csendben újabb 52 milliárd forintnyi EU-pénzt átutalt Brüsszel!

Az október elsején és a ma lementett brüsszeli kifizetési adatbázis különbsége alapján azt állapítottuk meg, hogy mintegy 160 millió euróval 5,614 milliárd euróra (a 7 évre szóló keret bő 22%-ára) emelkedett az Európai Bizottság által a magyar költségvetésnek kifizetett EU-támogatások összege és ez kizárólag az időközi kifizetésekből (nem pedig a kétféle előlegből) tevődött össze. Az elmúlt három hét átlagos, közel 324-es EUR/HUF árfolyama alapján ez megközelítően 52 milliárd forintot tesz ki, ésAz sajnos nem derül ki az adatbázisból, hogy ezen Operatív Programok mely alprogramjaiban (prioritástengelyeiben) történt ténylegesen átutalás, mert ez jelezné azt, hogy mely alprogramokban nincs kifizetés a megszakítási/felfüggesztési veszélyek miatt és melyekben történik pénzáramlás. Fontos:Kivétel ezen szabály alól az, ha annyira súlyos az elszámolási vita, hogy horizontális jellegű hatása van, hiszen ekkor egy, vagy több Operatív Programban akár teljes mértékben is megállnak a kifizetések. Amint múlt héten brüsszeli információink alapján jeleztük: a Közbeszerzés-Felügyeleti Főosztállyal (KFF) kapcsolatos auditproblémák elvileg horizontálisak, de mivel a 10%-os pénzkifizetési korlátot nem érik el, ezért ez az ügy mégsem blokkolja horizontálisan, több Operatív Programra kiterjedően a kifizetéseket.és így a Bizottság által érzékelt pénzügyi kockázat veszélye 10% fölé megy a keretösszeget tekintve.Az elmúlt három hétben megtörtént kifizetések bizonyítják tehát azt, hogy a magyar sajtóban pontatlan hírek , illetve állítások keringenek (három Operatív Programunkban felfüggesztették a kifizetéseket), hiszen a három megnevezett problémás Operatív Program közül kettőben, a GINOP-ban és a KEHOP-ban is jött átutalás.A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) valóban nagyobb a baj , ott valószínűleg a teljes Operatív Programban érvényben van a kifizetések blokkolása, mivelEgyrészt azért, mert még mindig közel 1500 milliárd forint a kumulált idei államháztartási hiány, így ezt segíthet leszorítani. Másrészt továbbra is érvényben tartja azt a múlt heti értesülésünket, hogy ha gyorsan enged bizonyos elszámolási vitákban a magyar kormány, akkor év végéig még igen jelentős, akár sok százmilliárd forintnyi átutalás fog megtörténni Brüsszelből, ami a deficitet jócskán leszoríthatja.