Takács Szabolcs: teljes képtelenség, hogy ki akarnánk lépni az EU-ból (2.)

Egy ország akkor tud sikeres lenni, ha a pénzügyei rendben vannak, tehát ha az EU által meghatározott 3%-os GDP-arányos deficitplafont betartja. Ez egy olyan ország lesz, amely vonzó lesz a külföldi befektetők számára, amelyben így kiszámítható gazdaságpolitikát lehet megvalósítani. Amióta kijöttünk a túlzott deficit eljárás alól, azóta Magyarország egy sikeres gazdasági pályát mutatott fel, és ezzel együtt a régió többi országa is, különösen Lengyelország.

Ha ebből közelítjük meg, akkor mi igenis szabálykövető országok vagyunk, ráadásul politikailag stabil országok is, amelyek így képesek hosszabb távú elképzeléseket megvalósítani, ami "így együtt már veszélyesnek tűnik" az EU intézményei számára.

Takács szerint a mostani EU-lengyel és EU-magyar vitákat demokráciavitaként állítják be külföldön (mert például több évtizedes struktúrákat kellett megváltoztatni például az igazságszolgáltatásban), főként a föderalista nézőpontot támogatók. A lengyelekkel szembeni eljárás precedens nélküli, és senki sem tudja, hogy hova is vezet ez. Ráadásul a Bizottság felső vezetésében is megosztottság van, mert Jean-Claude Juncker kvázi lezárta a vizsgálatot, de Frans Timmermanns első alelnök nem engedi el az ügyet. Nem tudni, hogy az ügy hova vezet, de valamikor várhatóan majd szavazni kell a lengyel 7-es cikk szerinti eljárás továbbléptetéséről, vagy lezárásáról.

A továbbléptetéshez négyötödös többség kell, ami azt jelenti, hogy a 28 tagállamból 6 tagállam együtt már meg tudja állítani a folyamat továbblépését. Leszögezte: egy tagállam biztosan támogatja a lengyeleket: Magyarország, mert "ez az eljárás politikai boszorkányüldözés". Érdemes majd megnézni, hogy a visegrádi országok közül a többiek és a baltiak, románok hogyan szavaznak majd, és ha bármelyik a lengyelek ellen szavaz, annak súlyos következménye van hosszabb távon is az adott két ország viszonyában. Ha továbbmegy a folyamat, akkor majd a miniszterelnökök szavaznak később és ha a magyar kormányfő vétózik, megáll az egész ügy.

A jövő heti EP-szavazás Magyarországról komoly ügy, de fontos, hogy a jelentés azért érdekes, mert "szakpolitikai kérdéseket próbálnak politikai köntösbe ágyazni". Rámutatott, hogy amikor Judith Sargentini holland EP-képviselő Magyarországon járt, kizárólag a kormánykritikus szervezetekkel találkozott és így egy elfogult, régi ügyeket elővevő, "politikai fércmunka" anyag született, de ez nem meglepő, mert választási kampány van.

Az EP összetételét ismerve az egészen biztos, hogy az egyszerű többség össze fog jönni a jövő heti szavazásnál, de a kétharmados többség megléte a kérdés. Attól függ, hogy az Európai Néppárt fele is ellenünk szavaz-e, azaz valójában az a kérdés, hogy az EPP-n belül a CDU/CSU képviselői hogyan szavaznak. Ennek sok áttételes hatása és következménye lehet szerinte, például az, hogy "Magyarország továbbra is ebben a pártcsaládban látja-e a helyét." Hozzátette: "mi úgy gondoljuk, hogy a hagyományos néppárti értékeken kellene politizálni" és szerinte ez nem más, mint a kereszténydemokrácia kerete, a magyar kormánypártok szerint ezen értékeknek igenis van létjogosultsága.

Az identitáskérdéseket tisztázni kell Európában, mert a migrációs válság nem fog csökkenni, hosszú távon is probléma lesz ez. Rámutatott: olyan identitással érkeznek ide Afrikából és Ázsiából az emberek, hogy "eszük ágában sem lesz európainak lenni, itt akarják a saját identitásukat megélni". Hozzátette: Európa számos nagyvárosában párhuzamos identitások élnek, ezeknek a radikális megnyilatkozásai a terrorizmus és a különféle támadások. Azt, hogy ezek száma csökkent, a szoros titkosszolgálati együttműködésnek köszönhető.

Mi csak azt várjuk, hogy mivel a mi régiónknak más történelmi és fejlődési pályája van, mint a régi EU-tagoknak és mivel a mi régiónk országai nem nyitottak annyira a multikultúrára, ezért fogadják el ezt a hozzáállást. "Tiszteljük azt, hogy milyen társadalmak alakultak ki Nyugat-Európában, de cserébe azt várjuk, hogy ők is tiszteljék azt a társadalmat, ami itthon kialakul." Emellett a mi régiónk egységét gazdasági szinten is erősíteni kell (energetika, közlekedés), és fel kell venni a balkáni országokat az EU-ba is. Ha a macedónok, szerbek, koszovóiak felül tudnak kerekedni a belső politikai és társadalmi megosztottságaikon, akkor egyszerűen nem lesz indok és kifogás az EU részéről arra, hogy miért ne vegyék fel ezeket az országokat az EU-ba.

A Brexit kapcsán az világosan látszik, hogy a britek (David Cameronék) nagyon eltaktikázták magukat, egyszerűen nem számoltak azzal, hogy a kilépés tábora győz és ezért nem is volt erre stratégiájuk, de az elmúlt két évben azt látjuk, hogy továbbra sincs kellően kidolgozott stratégiájuk. Takács nem tudja, hogyan lehet feloldani az északír-ír határ miatti bonyolult kérdéskört (ne álljon vissza a fizikai határzár, de közben ki is lépjen az északír térség is az EU-ból), de november végéig meg kellene állapodni a végső kilépési feltételekről, hogy el lehessen kerülni a no-deal forgatókönyvet (és vele azt, hogy még a 2020-as ciklus vége előtt megszakadjon a brit EU-s befizetési sorozat). A magyar kormány elégedett Michel Barnier munkájával, az EU27 nevében vezeti a Brexit-tárgyalásokat (már a 2014-es szavazáskor is őt támogatta a kormány Junckerrel szemben a Bizottság elnöki posztjára).

Takács leszögezte: az összes vitás kérdésnél abból kell kiindulni, hogy mi van az EU alapszerződésében, másrészt abból, hogy mi az Európai Tanács politikai iránymutatása. Kijelentette: az uniós szerződések neutrális őrének kellene lennie az Európai Bizottságnak, ehelyett például a 2021-től induló költségvetésnél is "a Bizottság saját politikai céljainak megfelelő javaslatot tett le" az asztalra (pl. vágni javasolná a kohézióra szánt forrásokat).

A lisszaboni szerződéssel eldöntött minősített többségi szavazati rendszer mögött vannak érvek (hatékonyabb döntéshozatal), de közben ez a nagy tagállamokat arra sarkallja, hogy ne is akarják megérteni a kisebb tagállamok szempontrendszerét, és ez így nincs jól (pl. a kiküldetési rendelkezés, ami a magyar és régiós közlekedési szektor működését jelentősen nehezíti).

A Bizottság költségvetési javaslata ebben a formában elfogadhatatlan. Jelezte: ha nem 65%-nál húzta volna meg a Bizottság azt a határt, amilyen egy főre jutó fejlettségi szint alatt a leginkább támogatott kategóriába tartoznak az országok, hanem például 70%-nál, akkor Magyarország 2 milliárd, Lengyelország pedig 12 milliárd euróval több felzárkóztatási támogatásra lenne jogosult és több dél-európai ország is több pénzt kaphatna.

Most úgy látszik, hogy a 25 milliárd eurós jelenlegi keretösszegről mintegy 18 milliárd euróra esne a felzárkóztatási források volumene, és rámutatott: még ezzel együtt is a negyedik legnagyobb lenne az egy főre jutó támogatás. Emiatt kijelentette: "olyan nagyon rosszul nem tudunk járni, de a politikai kommunikációt majd hozzá kell igazítani" ehhez a kimenethez. Egyúttal azt is el kell kezdeni kitalálni, hogy mire költsük a 2020 utáni EU-támogatásokat.

Takács Szabolcs a kijelentéseit azután fogalmazta meg, hogy a minapi Orbán-Salvini találkozó nagy vitákat váltott ki számos uniós országban, illetve az Európai Néppártban is és például Günter Öttinger uniós költségvetési biztos, illetve a német CSU alelnöke is az EU egyik legnagyobb belső veszélyének nevezte a két országot, valamint Lengyelországot és Romániát.Az államtitkár a jövő heti európai parlamenti plenáris szavazás kapcsán (az ún. Sargentini-jelentés apropóján) tegnapi interjújában és a mai előadásában is leszögezte, hogy a magyar kormánypártok támogatják az Európai Néppárt hagyományos értékeit és kereszténydemokrata irányvonalát.Ma azonban azt is hozzátette: a jövő heti EP-szavazás, pontosabban az, hogy a német CDU és a CSU EP-képviselői hogyan szavaznak Magyarországról, sok kérdést eldönt majd, így például azt is, hogyHozzátette: "mi úgy gondoljuk, hogy a hagyományos néppárti értékeken kellene politizálni".Takács Szabolcs jelezte: az biztos, hogy az EP-ben meglesz az egyszerű többség a 7-es cikk szerinti eljárás elindításához, de kérdéses, hogy az eljárás megindításához szükséges kétharmad is összejön-e. Rámutatott egyébként, hogy "politikai fércmunka" a jelentés, amely sok régi ügyet is elővesz, amelyekben korábban megszületett már a megállapodás Magyarország és az EU között, illetve számos egyéb ügyben elfogult, egyoldalú az anyag.