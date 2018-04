Tovább durvul Brüsszel: a korrupciótól is függne, kapunk-e EU-pénzt

A Bizottság kétség esetén más költségvetési forrásokból, mindenekelőtt az agártámogatásokból járó támogatásokat is csökkentené





A korrupció elleni küzdelem sikerességének egyik objektív "mérőszáma" lenne például az, hogy belépne-e az a tagállam a most felálló, Már a jogállamisági feltételről szóló tegnapi értesülés kapcsán is hangsúlyoztuk már , most pedig még inkább indokolt hangsúlyozni: nagy kérdés, hogy hogyan lehet az EU-támogatások kifizetésénél az alapvető feltételeket úgy meghatározni, hogy azok csak objektív szempontokat tükrözzenek. Ettől függ ugyanis az, hogy a később minden tagállamra érvényes szabályokat minden tagállam vezetője el is fogadja és így szerződéssé váljanak. A szubjektív elemek felbukkanása erősíthetné a "támadott" országokban azt a narratívát, hogy "Brüsszel beavatkozott a szuverenitásunkba".A korrupció elleni küzdelem sikerességének egyik objektív "mérőszáma" lenne például az, hogy belépne-e az a tagállam a most felálló, széles nyomozati jogkörrel felruházott Európai Ügyészség hatálya alá , amely uniós pénzt akar felhasználni, vagy sem. Magyarország ettől egyelőre vonakodik, és a régióból még Lengyelország tesz ugyanígy, noha ez a két ország most a 2014-2020-as uniós ciklus két talán legnagyobb haszonélvezője.

Kicseleznék a visegrádi blokkoló kísérleteket

A FAZ kiemelte, hogy a javaslat elsősorban Lengyelország és Magyarország ellen irányul, de Románia és Bulgária ellen is.

Máshogy osztanák a pénzt

a strukturális és beruházási alapokból kevesebb támogatáshoz kell juttatni az olyan kelet-európai tagállamokat, mint Lengyelország vagy Magyarország, és több pénzt kell adni a déli tagállamoknak, Olaszországnak, Spanyolországnak, Görögországnak.

Az FAZ beszámolója szerint Angela Merkel ugyan nem aratott nagy sikert a márciusi uniós csúcson azzal a javaslatával, hogy, de az Európai Bizottságra és a testület német tagjára, a költségvetésért felelős Günther Oettingerre számíthat a német kancellár (hiszen CDU-s párttársa).A lap szerint a Bizottság a következő, 2021-2027-es költségvetési periódusbannemcsak a jogállami elvekhez, hanem a korrupció elleni sikeres küzdelemhez kötné csaknem valamennyi EU-támogatás odaítélését, és a strukturális és beruházási alapok forrásainak egy részét átirányítaná Kelet-Európából Dél-Európába.- tette hozzá a FAZ, rámutatva, hogy az agrártámogatások és a strukturális és beruházási alapok teszik ki az éves EU-költségvetés háromnegyedét, nagyjából évi 160 milliárd eurót (50 ezer milliárd forint).A támogatás csökkentése főként Brüsszel hatásköre lenne.az első szerint egyedül a Bizottság határozna a támogatáscsökkentésről, a második szerint a Bizottság javaslatot tenne, és meg kellene szereznie hozzá valamennyi tagállam hozzájárulását, a harmadik szerint pedig a Bizottság döntene, ésA Bizottság egyes tagjai az első megoldást pártolják, de a testület azzal számol, hogy végül a harmadik megoldást vezetik be.Hozzátették, hogy Brüsszel a következő hétéves költségvetési ciklusban szakítana azzal a gyakorlattal, hogy a strukturális és beruházási alapok forrásait szinte kizárólag az egy főre jutó hazai össztermék (GDP) alapján osztják el a tagállamok között. A tervek szerint erősebben érvényesítenének más szempontokat, egyebek mellett a fiatalkori munkanélküliség, az oktatás, az éghajlatvédelem, a kutatás-fejlesztés és a migráció miatt keletkező költségek ügyét mérlegelve terítenék szét az alapok forrásait. Erről vasárnap már a Financial Times is írt, erről szóló anyagunk:A FAZ rámutatott, hogy az uniós szerződések már most lehetőséget adnak a támogatások rugalmas elosztására. Azonban az EB szándéka szerint érezhetően módosítani kell a hangsúlyokat,Kiemelték, hogy jelenleg Lengyelország a támogatások legnagyobb haszonélvezője, évi 5,5 milliárd euróval, Magyarország pedig évi 2,7 milliárd euróval a hatodik helyen áll, Lengyelország, Olaszország (4,6 milliárd euró), Románia (4,4 milliárd euró), Spanyolország (3,8 milliárd euró) és Csehország (3,3 milliárd euró) után.Günther Oettinger a jövő héten ismerteti a 2021-2027-es költségvetési időszakról szóló bizottsági elképzeléseket. A brüsszeli tervekről nehéz vita várható, azért is, mert a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit) nagy lyukat üt az EU-költségvetésben. A német uniós biztos ezért- tagállami befizetésektől függetlenül keletkező források - arányát. Ennek érdekében mérlegelik az Európai Központi Bank profitjának "megcsapolását", átirányítását a közös uniós költségvetésbe is.De erre szolgálna egy úgynevezett, amely az egyszer használatos, újra nem hasznosítható műanyaggal készült termékeket - elsősorban a csomagolóanyagokat - terhelné. Brüsszel ezen kívül a szén-dioxid-kibocsátási jogok kereskedelméből is bevételhez kíván jutni, és a vállalkozásokat terhelő adók minimális mértékének összehangolása révén is növelné saját bevételeit - írta a FAZ.