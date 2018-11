Úgy csavarta le a kormány az EU-s pénzcsapot, hogy közben nagy adag brüsszeli pénzt kapott

Összesítésünk szerinta magyar hatóságok (a legtöbbet a Vidékfejlesztési Programban, illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban), akikÍgy a 2014-2020-as uniós ciklus nyertes projektjeinek száma már a 100 ezret közelíti (98 ezer felett jár) és a megítélt támogatások 8758 milliárd forintra emelkedett.

A vállalkozói kört jobban érdeklő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) fejleményeit egy kicsit jobban kibontottuk most, hogy lássuk, hogyan is áll a legnagyobb keretösszegű uniós programunk végrehajtása. Ezt részben amiatt tettük, mert éppen a napokban változott újra a GINOP Éves Fejlesztési Kerete, azaz az egyes pályázatok keretösszegeit emelte-csökkentette a kormány. Többek között annak a kkv-pályázatnak a keretét 59,63-ról 79,63 milliárdra emelték, amelyről országos tájékoztató rendezvénysorozatot tartunk a napokban.Amint az alábbi táblázat alapján látszik:(és közben még számos pályázat áll elbírálás alatt). A meghirdetett pályázatok összesített keretösszege már 2676 milliárd forinton áll a friss kormánydöntés alapján, ami a 7 évre 320-as euróval kalkulált keretnek már a 93,5%-át jelenti. A megítélt támogatások a 7 éves elméleti keretnek a 80%-ánál járnak, a kifizetések még csak 44%-nál. Mindez összességében afelé mutat, hogy várhatók még a GINOP-ban új pályázatok meghirdetései (vagy már megnyitott pályázatok keretemelései) és, mert ott egyelőre a megnyitott keretre alig van érdeklődés (így hírek szerint átdolgozás alatt állnak a kiírások). Ezzel együtt az is elképzelhető, hogy egyelőre kivárnak a hatóságok új, vissza nem térítendő forrásra épülő pályázatok meghirdetésével, hogy a közben az előző ciklus visszacsorgó forrásai felfussanak és kellő bázist képezzenek új pályázatok meghirdetéséhez (akár kombinált termékek formájában).

októberben mindössze 60 milliárd forintnyi kifizetés történt meg, ami az elmúlt másfél év legalacsonyabb adata.

A pályázatok meghirdetése és a nyertesek kihirdetése mellett a kifizetési fejleményekre is érdemes figyelni. Amint láthatjuk: összesítésünk szerint

Ezzel az egyre lassuló havi kifizetési tempóvalde amint látható, "ellaposodott" a kifizetési pálya az utóbbi hónapokban.

A kifeszített költségvetési helyzet tehát hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kormány nyártól elkezdte kicsit "lecsavarni" itthon az EU-s pénzkifizetést, hogy ne terhelje még jobban meg az államháztartást és megvárja, amíg az elrendezett viták nyomán elkezdenek jönni a brüsszeli átutalások. Ezek egyébként már októberben is szokatlanul nagy összegre felpörögtek: a Portfolio kalkulációi szerint mintegy 445 millió euróval 5,903 milliárd euróra ugrottak mostanára a strukturális és beruházási alapok kifizetései. Így az októberi átlagos árfolyammal számolva ez mintegy 145 milliárd forintos brüsszeli átutalást jelent, ami tehát jóval magasabb az itthoni kifizetések 60 milliárdjánál. Így a szeptemberi büdzsétöbblet után októberben is jócskán a "helyrebillenés" irányába haladt tovább a magyar államháztartás az EU-pénzek hatására.

, miszerint például az első nyolc hónapban az itthon megtörtént 1390 milliárd forintos EU-s kifizetéssel szemben mindössze 190 milliárdos brüsszeli folyósítás állt, így rendkívül magasra, 1600 milliárd forint fölé hízott a pénzforgalmi deficit. Emiatt egyébként szeptember elején nagy lépésekre szánta el magát a kormány (előlegkifizetések szigorítása, kincstári körbe visszaterelt önkormányzati pénzek), hogy visszafogja az EU-s kifizetéseket, javítsa a büdzsé helyzetét.Kalkulációink szerintA 2014-2020-as ciklus eddigi időszakára vetítve ez a két pénzáramlás úgy néz ki, hogy míg idehaza 5300 milliárd forintnyi kifizetés történt meg, addig Brüsszelből kb. 1840 milliárd forintnyi átutalás érkezett meg.tehát mivel a keret kezd elfogyni, így az itthoni kifizetések jövőre és azután lassulni fognak, míg az egyre több számlaalapú teljesítés nyomán egyre nagyobb összegek zúdulhatnak be az országba. Így, ez pedig a finanszírozási igényt és ezáltal az állampapírpiaci kibocsátást is jócskán befolyásolja (visszafogja a kibocsátási szükségletet, sőt akár jelentős visszavásárlási aukciókra is sor kerülhet).Az alábbiakban a mostani fejlesztési ciklus, és amint láthatjuk: a meghirdetett pályázatok kerete már 9700 milliárd forint körül járhat, míg a nyertesekkel lekötött pályázati összeg elérte a 8758 milliárdot, a kifizetéseké pedig az 5300 milliárdot.

Mindez a 7 évre, 320-as euróárfolyam mellett kalkulált elosztható források arányában az alábbi módon néz ki.(azaz csak 2%-os a túlvállalás mértéke), az eredeti 310-es árfolyam mellett ez már 108% feletti.

a 7 évre szóló keretnek már a 105%-ára hirdetett meg Magyarország pályázatokat és amint az alábbi ábrán látszik: ez messze a legmagasabb arány az összes tagállam között.

A túlvállalás mértékét az Európai Bizottság egy kicsit eltérően kalkulálja és az ő adataik szerint ez most 5%-os. AzazEz szorosan összefügg a kormány azon korábbi törekvésével, hogy idén tavaszig az összes pályázatot hirdessék meg és minél magasabb legyen ezekben az években a tényleges kifizetés is.

Az, hogy a Bizottság mostanáig a 25 milliárd eurónyi strukturális és beruházási forrásból 5,9 milliárd eurónyit folyósított,, de így csak a középmezőnyt jelenti és szorosan összefügg egyrészt az elhúzódó brüsszeli vitákkal, amelyek eddig részben akadályozták a magyar forráslehívást, másrészt azzal, hogy az itthoni felpörgetett kifizetések mögött még kevés volt a számla alapú teljesítés, így alig volt mit kiküldeni Brüsszelben forráslehívás céljából. Amint október közepén brüsszeli információink alapján előrevetítettük: sok százmilliárd forintnyi EU-támogatás folyósítása történhet meg még év végéig, ha megszületnek bizonyos alkuk a magyar hatóságok és a Bizottság között.