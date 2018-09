A BME és az ELTE kutatói is bekerültek az uniós nagyszabású mesterséges intelligencia programba

A 2019. januárjában induló nagyszabású projekt célja létrehozni egy olyan hatékony európai AI-on-demand platformot, amely elősegíti az innovációs folyamatokat és a technológia transzfert a kutatók és a gyakorlati felhasználás között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint például a közlekedés, a feldolgozóipar vagy az egészségügy. Cél a start-up vállalkozások, a kis és középvállalatok növekedésének a katalizálása is minden elképzelhető AI felhasználási szektorban."A pályázattal a kutatók lehetőséget kaptak, hogy mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák következő generációit fejlesszék ki, ezzel párhuzamosan viszont a vállalkozások segítséget kapnak ahhoz, hogy ezeket alkalmazni is tudják.A platform egyidejűleg fogja ellátni a bróker, a fejlesztő és az egységes szolgáltató (one-stop shop) szerepét szolgáltatások, szakértelem, algoritmusok, szoftver keretrendszerek, fejlesztési eszközök, komponensek, modulok, adatok, számítástechnikai erőforrások, prototipizálás ésA nyertes 80 tagú konzorciumot a francia THALES SERVICES SAS vezeti. Az ismert ipari partnerek között található a Philips, az Orange, az Allianz, az SAP, a Siemens, a Telenor és az ABB. A kutatóközpontok közül a francia CNRS, a német Fraunhofer és DFKI, az olasz CNR és az összeurópai EIT Digital is a tagok közé tartozik. Kis- és középvállalkozásokon kívül számos jelentős európai egyetem is részt vesz a projektben.