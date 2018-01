Napelem, ablakcsere - Le ne maradj, fogy az ingyenhitel!

Duplázódás két hónap alatt

Két hónap alatt duplázódott tehát a családi és társasházakra egyaránt vonatkozó igénylések volumene és közel duplázódott az igénylések száma is, de az igazi felfutás valószínűleg csak most indul.

Ezek a legfontosabb változások

Mi van, ha jelzálog bejegyzésre kerül sor?

Hogy néz ki a finanszírozás és a pénz útja?

Hogyan kezdjünk hozzá és hol lehet további információkat kapni?

Eddigvonatkozóan érkeztek hitelkérelmek az MFB Pontokhoz, az igényelt hitelösszeg pediga 0%-os uniós energiahatékonysági hitelnél - derül ki a friss adatokból.Ezek egyébként, amikor országosan még csak közel 1300 igénylő kért együttesen 4,53 milliárd forintot (és addig közel kilencszázan jártak sikerrel, akik 2,3 milliárd forintnyi forrást kaptak hitelként).Ennek oka, hogy amint múlt héten részletesen megírtuk , január 8-tól nagy lazítások léptek hatályba a központi régióbeli , illetve azon kívüli térségre vonatkozótermékdokumentációjában., hiszen 10 százalék saját forrás mellett lehetett kamatmentes kölcsönt felvenni kifejezetten energetikai fejlesztésekre. Legfeljebb 20 év futamidővel családi házak esetén 10 millió forint igényelhető, társasházak esetén lakásonként 7 millió és a hitel alsó határa mindkét csoport esetén 500 ezer forint.így végső soron a lassan felfutó programnál most ugrásszerű érdeklődés-növekedésre van kilátás.Az egyik legfontosabb változás, hogyaz annak az igényelhető kölcsönösszegnek a felső határa, ameddig még nem kell biztosítékot felajánlani (praktikusan jelzálogot bejegyeztetni akár egy másik ingatlanra).Fontos változás az is, hogy mostantólEz azt jelenti, hogy az elvégzett munkákért nem a projekt gazdája fizet egyelőre, hanem számla ellenében az uniós program keretéből az MFB Pontot üzemeltető hitelintézet és később majd a felhalmozódott hitelkeretet törleszti a projekt gazdája (ld. alább részletesen).Az is lényeges ezzel párhuzamosan, hogy az eddigi 300 ezer forint helyetta beruházás elszámolhatóságával kapcsolatban. A számlák kiállításánál egyébként figyelni kell arra is, hogynem lehet több a teljes beruházási összeg 40 százalékánál.Sokak igénylését megkönnyítheti az is, hogy már azálló ingatlannal (pl. ikerház) kapcsolatos igénylési feltételeket is módosították, illetve egyszerűbb lett aigazolása is.A fentieken felül az is kedvező változás a lakosságnak, hogy az MFBés amint fentebb jeleztük, csak 5 millió forint feletti igényelt hitelnél kell jelzálogot bejegyeztetni.Ebben az esetben már, melynél a megelőző jelzálogjogi ranghelyeken Családi Otthonteremtési Kedvezményből, adó-visszatérítési támogatásból, illetve ezen támogatásokhoz kapcsolódó pénzintézeti kölcsönből és/vagy munkáltatói kölcsönből adódó jelzálogjog szerepel.A fentebb már jelzett nagy könnyítést,, hogy az energiahatékonysági projekt elszámolható költségeinek legalább 10%-át kitevő saját erőt (önerő és kapott támogatások) már beletettük a projektbe. Ezt számlával igazolnunk is kell az adott MFB Pont felé, amelynek üzemeltető pénzintézete az aláírt hitelszerződés alapján megnyitja a hitelkeretet.Ez egyúttal azt is jelenti, hogyA 10%-nyi önerő igazolása, azaz kifizetése után jön az a fázis, hogy a szállítóktól kapott, a projekt maximum 50%-áig terjedő, számlavolument bevisszük az MFB Pontba és a számunkra megnyitott hitelkeretből kifizetik a pénzt a szállítóknak.A fenti mellett nyilvánés a legfeljebb 1,5 millió forintnyi készpénzes számlával is "be kell ballagnunk" az MFB Pontba, hogy azt is kifizessék a számunkra megnyitott hitelkeretből.Így használjuk tehát fel a hitelkeretünket, de kedvező, hogy ezpéldául abból a pénzből, amit az energiahatékonysági projekt miatt a csökkenő energiaszámláinkon megspórolunk.Mielőtt valaki belevágna a projektje kidolgozásába és a hiteligénylés folyamatába, itt , illetve konkrétan a két termékdokumentációt (a központi régióbelit itt , az azon kívüli térségre vonatkozót pedig itt ), hogy lássuk: pontosan milyen célokra és milyen feltételekkel lehet igénybe venni a hitelt.Érdemes egyis kitölteni az MFB oldalán itt , illetve itt azt is megkeresni, hogy hol van hozzánk aaz országszerte immár 642 helyen hitelintézeti fiókokban felállított pont közül. Ezeken a helyeken további személyes tájékoztatás is kérhető és itt igényelhető a hitel is. Az is lényeges, hogy a módosítások nyomán a magánszemélyként hiteligénylők immár kevesebb időráfordítással tölthetik ki a kölcsönkérelmi nyomtatványt, a terjedelme ugyanis