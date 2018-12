Nyárig elfogyhat a népszerű céges EU-hitel - A napelemre vágyó lakosság is jó, ha siet

Mostanában, nullához közeli kamatkörnyezetben, talán nem annyira vonzó a nulla százalékos uniós hitel a kis- és középvállalkozások új eszközeit finanszírozó KKV Technológia Hitel ( GINOP-8.3.5-18 ) de ez az, így a kamatkörnyezet emelkedése esetén a kamatelőny akár jelentősen növekedhet - mutatott rá a rendezvénysorozat debreceni és pécsi állomásán tartott előadásában Nyitrai Gergely. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) osztályvezetőjének jelzése szerint az utóbbi hetekben már heti 1-2 milliárd forintos igénylés érkezik be az országszerte 642 MFB Pont valamelyikéhez az 1-50 millió forint közötti forrásra, így érdemes mielőbb átgondolnia a kkv-knak a fejlesztéseiket, mertAzt is hozzátette: ha a dokumentáció jól kidolgozott, akkor van rá példa, hogy, így néhány más uniós pályázattól eltérően kifejezetten gyorsan folyósítják a pénzt. Rámutatott: a hitelhez elvárt fedezeti követelmények is vonzóak, hiszen új eszköz beszerzése esetén maga az eszköz a fedezet és az eszközhöz kapcsolódó immateriális javak is elszámolhatók költségként, ráadásul új cég is kérhet forrást.Kerekes Andor, az MFB szenior szakmai támogatója a fentieket annyival egészítette ki békéscsabai előadásában, hogy a pályázati felhívásban megtalálható vámtarifa-szám listában szereplő eszközök bármelyikét be lehet szerezni, ígyebben a konstrukcióban nem lehet pályázni, de például az EFOP-5.1.1-17 ) a fejlesztendő járásokbeli (pl. egészségügyi, oktatási) jogosult szervezetek ezt is megtehetik. Utóbbi konstrukció egyébként orvosi eszközök, irodai felszerelések, bútorok beszerzésére is alkalmas a 10 millió forintig terjedő szintén nulla százalékos forrás segítségével.Az MFB szakértője a Digitális Jólét Hitelprogram ( GINOP-8.2.6-18 ) kapcsán azt hangsúlyozta: annyiban tér el a program célja a KKV Technológiai Hiteltől, hogy itt az új eszköz- és kapcsolódó szoftverbeszerzés5-200 millió forint közötti hitelből, így például webáruház, vagy egy szobafoglalási szoftver finanszírozására is alkalmas.A termék kapcsán Mézesné Jámbor Hajnalka, az öt megyében 48 fiókkal, köztük 19 MFB Ponttal rendelkező Dél Takarék vállalkozói üzletágvezető helyettese azt emelte ki pécsi rendezvényünkön, hogy a gyakorlatban, majd az ezen bemutatott tervezett fejlesztést a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-hez kell elküldeni előminősítésre. Ha ez az előminősítés pozitív, akkor lehet kérni a hitelt az adott MFB Ponton. A szakértő a lakosság számára elérhető, a lakóépületek energiahatékonyságának és/vagy megújuló energia felhasználásának növelését célzó nulla százalékos uniós hitelprogram ( GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17 ) kapcsán azt emelte ki:, mert a pályázati folyamat időigénye, illetve az építőipari szakemberhiány jövő tavasszal-nyáron meg tud valósulni a felújítás.Baráth Ottó, a 26 helyen MFB Ponttal rendelkező Békés Takarék Vállalati és KKV értékesítési igazgató helyettese a békéscsabai rendezvényünkön a lakossági pályázat kapcsán úgy fogalmazott: a térségbenÍgy ő is azt hangsúlyozta, hogy érdemes mielőbb nekivágni a tervezett fejlesztéseknek, ráadásul a kivitelezői árak is emelkedhetnek még, igaz az emelkedés üteme várhatóan lassul majd. A szakértő egyébként azt mondta: a KKV Technológiai Hitel teszi ki az új MFB-s hitelkihelyezések döntő részét, deElőbbi pályázat kapcsán többek között azt javasolta: az igénylés során mindig az aktuális cégkivonatot kell benyújtani és a számokra, adatokra érdemes nagyon odafigyelni, de ha minden dokumentum rendben van, akkor tapasztalataik szerint 1-2 héten belül pozitív hitelbírálat születhet.Kerekes Andor egyébként akapcsán többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy, míg Nyitrai Gergely azt jegyezte meg: októbertől jelentősen tovább egyszerűsödött a pályázat dokumentációja, főként a 8 lakásnál kisebb társasházak számára vált még kedvezőbbé a konstrukció és az akár 20 éves futamidő a csalási házaknál 5 millió forintig fedezet nélkül is igényelhető.A debreceni rendezvényünkön Sipos Boglárka, a 130 fiókkal, közte 42 MFB Ponttal, rendelkező Tiszántúl Takarék vállalati üzletág igazgatója egyrészt azt emelte ki, hogyés ennek is köszönhető, hogy a több mint 360 ügyfél által generált bő 20 milliárd forintnyi forrásigényből már 4,1 milliárd forintot már folyósítani is tudtak az uniós visszatérítendő pénzügyi eszközök kapcsán. Az esemény során a Tiszántúl Takarék egyik ügyfelével, a Zoland Kft. ügyvezetőjével, Sólyom Zoltánnal is folytatott egy rövid szituációs beszélgetést, amelynek során bemutatták, hogy hogyan zajlott anno 2016-ban a kombinált hitel termék ( GINOP-1.2.3-8.3.4-16 ) igénylése az MFB Ponton, mi volt a konkrét fejlesztési igény (egy új gyártócsarnok) és a megkapott forrásnak köszönhetően ez hogyan segített előrelépni a cégnek azóta.