Százmilliárdos új EU-pályázatok jöhetnek jövőre

Várhatóan százmilliárdos nagyságrendet tesz majd ki az így felszabaduló összeg a fel nem használt támogatások, illetve meg nem valósuló beruházások, fejlesztések miatt.

a brutális anyag- és bérköltség ugrás növeli annak a pályázati csomagnak a potenciális összegét, amelyet a nyertesek majd idővel visszaadhatnak, mivel mégsem tudják megvalósítani a tervezett fejlesztést

Essősy jelzése szerinthazai forrásból, s ezekre akár már jövő év január-februárjában lehetne is pályázni.A cikk nem említi, de Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára egy július eleji nyilatkozatában már felhívta rá a figyelmet , hogy a Pest megyének hazai költségvetési forrásból összeállított 80 milliárd forintos fejlesztési keretbőlEgyrészt vállalkozói parkok fejlesztésére, másrészt kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésére. Részletek egyelőre nem ismertek, de várhatóan ezek a pályázatok ősszel jelennek majd meg.Essősy jelzése szerint a fenti magyar forrásból kiírt pályázatokon felül jövő tavasszal újabb uniós kiírásokkal is lehet kalkulálni a visszahulló források keretéből.Amint hétvégi elemzésünkben mi is rámutattunk: és ezek a szabaddá váló keretek szintén növelik majd azt a potenciális pályázati csomagot, amit újra kiírhatnak majd a 2014-2020-as ciklus terhére. Emellett fontos arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 2007-2013-as ciklusban kifizetett jóval több, mint 100 milliárd forintnyi visszatérítendő forrásból egyre több áramlik vissza a projektek megvalósítóitól a kifizető szervekhez, és mivel ezt újra fel lehet használni Magyarország határain belül, ígyEgyelőre tudomásunk szerint csak egy néhány tízmilliárd forintnyi visszacsorgó keret újrafelhasználásáról született kormánydöntés, amelynek része volt a 25 milliárd forintos, Kecskemét fejlesztését célzó alap létrehozása.A MAPI vezetője egyébként arra a minap társadalmi egyeztetésre bocsátott 0%-os eszközbeszerzési uniós visszatérítendő pályázatra is felhívta a figyelmet, amelynek részleteit már mi is megírtuk: ősszel várható az újabb felvonás a tág cél- és eszközrendszerű pályázatban, ráadásul új, kezdő vállalkozások is igényelhetik.Essősy szerint a változó kamatkörnyezetben piaci alapon ma már 5 százalékos kamattal kellene számolni, így hétéves futamidővel lényegében