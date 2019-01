Bejelentették: tényleg gigantikus karácsonyi ajándékot kapott a kormány Brüsszelből

A múlt heti cikkben rámutattunk, hogy az egész 2018-as évet tekintve csaknem annyi (1451 milliárd forint) EU-pénzt kapott Brüsszelből a kormány, mint amennyit idehaza kifizetett a nyertes pályázóknak (1597 milliárd forint) és emiatt az uniós projektekkel kapcsolatos pénzáramlás már csak korlátozottan terhelte meg a büdzsét tavaly.Schanda Tamás a mai tájékoztatón kérdésre jelezte:A kettő közötti eltérés összefügghet azzal, hogy bizonyos tételek megérkezését a kormány vagy még tavaly novemberre, vagy idén januárra könyvelte/könyveli el, de az a mai tájékoztatásból is látszik, hogy tényleg gigantikus karácsonyi "ajándékot" kapott a kormány Brüsszelből.Az államtitkár a 4,4 milliárd eurós brüsszeli folyósítás értékelése kapcsán rámutatott:Amint mi is megírtuk: Magyarország a 2014-2020-as fejlesztési időszakban rendelkezésre álló 9000 milliárd forintos keretének 31 százalékát már lehívta Brüsszelből, és ezzel túlteljesíti a tagországok 27 százalékos átlagát.Schanda a 9000 milliárdos eredeti uniós kerethez képest rámutatott, hogy ahhoz képest már a keret 110 százalékára kiírtak pályázatokat (mi a forint tartós gyengülése miatt a közel 9500 milliárdos "tényleges" kerethez viszonyítottunk és úgy 102%-os ez az arány), 107 százalékáról már döntés született, 65 százalékát pedig már kifizették a projekt megvalósítójának - tette hozzá.Kérdésre válaszolva Schanda Tamás elmondta, hogy a 2018-ban Magyarországra utalt 4,4 milliárd euró uniós fejlesztési forrásbólamellyel az akkori 7 éves ciklusra járó péntek 98,14%-a megérkezett Magyarországra. Amint rámutattunk, mi 952 millió eurós, 307 milliárd forintos decemberi folyósítást kalkuláltunk a 2007-2013-as ciklusra, így tehát ez a kalkulációnk is helyes volt.