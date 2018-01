Enyhülhetnek a nyári dugók az M7-esen, de nem lesz harmadik sáv Siófokig

A Várpalotát elkerülő kilenc kilométeres négysávos út két ütemben épül és ha tavasszal átadják, akkor Székesfehérvártól Veszprémig kétszer két sávos, osztott pályás úton haladhatnak a gépkocsik, igaz a teljes útvonal a tervek szerint csak 2018 végére válik teljes egészében kétszer két sávos gyorsforgalmi úttá. Miután tehát ez a 28,8 km-es szakasz elkészül, már Székesfehérvárnál le tudnak térni az M7-esről azok, akik a Balaton északi partjára tartanak és Veszprémen keresztül érik el a tópartot, így enyhülhet a Fehérvár és Siófok közötti szakaszon az M7-es terhelése és a dugók is csökkenhetnek.A lap Homolya Róberttől, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárától azt is megtudta, hogy az M7-es háromsávúsítása a fővárostól Siófok irányában egyelőre nincs a kormány napirendjén. Ez egyébként a 2022-ig tartó középtávú útfejlesztési stratégiából, annak közelmúltban frissített változatából is látszik.A Balaton északi partján további lényeges fejlesztés is készül: az R76-os részeként Keszthelyt is bekötik a gyorsforgalmi hálózatba. Az út a Keszthelyt és Hévízt elkerülő 71-esbe torkollik, amely végigfut a tó északi oldalán, így könnyebbé teszi az elérést az M7-es irányából. Az R76-os gyorsútnak az M7-es autópályától Fenékpusztáig tartó 8,6 kilométeres szakaszát a Strabag építi meg 38,8 milliárd forintért. A beruházás során az M7-es holládi csomópontja és Fenékpuszta között Battyánpusztát és Balatonszentgyörgyöt elkerülve épül meg új nyomvonalon. Az eddig használt 76-os főút a lassabb járművek, illetve a helyi forgalom számára továbbra is elérhető marad.A leendő zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódva az R76-ost okosútként fogják kialakítani, ami azt jelenti, hogy az útszakasz adatokat gyűjt majd a környezetéről, a forgalomról, és továbbítja az intelligens járműveknek.