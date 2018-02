Kiszivárgott az OLAF-jelentés az Elios-ügyről

Az OLAF az Elios Innovatív Zrt. tarolásának hátterét vizsgálta a 2009 és 2014 között kiírt uniós finanszírozású közvilágítási pályázatokon és komoly szabálytalanságokat talált. A 2012-es pályázati csomagba tartozó pályázatokat például úgy írták ki, hogy a feltételeknek csak az Elios vagy konzorciuma feleljen meg.

Az Elios által az önkormányzatoktól elnyert 35 közvilágítási projekt mindegyikében felmerült a visszaélés gyanúja (visszatérő "rendszertelenségek" jelentkeztek), de az esetek felében, 17 pályázatnál egyenesen úgy találta az OLAF, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki.

A 17 eset mindegyikében olyan pályázatot adott be az Elios, amely nem felelt volna meg a pályázatban elvárt megtérülésnek, de aztán a lámpatestek élettartamával kapcsolatos adatot megduplázva, trükköt alkalmazva végül sikerült kihozni a minimálisan elvárt megtérülést, de a lehető legtöbb munkaköltséget számolták fel a projekt keretében.

Az OLAF szerint ezzel az egész módszerrel eleve baj van, mert a pályázatokat így nem a piaci körülményekre vagy ajánlatokra hivatkozva írták meg, hanem pont fordítva. Minden pályázatnál az volt a lényeg, hogy még éppen megfeleljenek az elvárt feltételeknek, de a lehető legnagyobb költséget fizesse értük az önkormányzat.

A piaci árajánlatok beszerzésének módjával is bajok voltak: a saját ajánlatukhoz képest szerezték be a függetlennek feltüntetett indikatív ajánlatokat. Ezek azonban nem igazi ajánlatok voltak: az OLAF jelentése szerint ugyanaz a személy, ugyanazon a számítógépen írta őket, ugyanazt a matematikai egyenletet használva.

A módszer szerint a második és harmadik legjobb ajánlat minden egyes esetben pontosan 5 és 7 százalékkal volt magasabbra árazva, függetlenül a költségektől és a lámpák árától. Balatonfüred volt az egyetlen kivétel, ahol 12 és 21 százalékkal árazták túl a vesztes ajánlatokat.

A 17 pályázatnál feltárt machinációk az OLAF olvasatában a költségvetési csalás bűntettével írhatók le a magyar törvények szerint, amelynek értelmi szerzői az OLAF vizsgálata szerint elsősorban a tanácsadók lehettek. De a csalás elleni hivatal azt javasolja, a magyar hatóságok vizsgálják meg azt is, a történtek nem felelnek-e meg a szervezett bűnözés feltételeinek is.

Az általában igencsak titkolózó OLAF jelentésének tartamáról szokatlan módon elsőként a Wall Street Journal írt január elején , aztán az anyagot a magyar kormány is megkapta, de a 4-es metrós OLAF-jelentéssel ellentétben nem igyekezett azt gyorsan nyilvánosságra hozni. Ez összefügghet azzal, hogy az Elios tulajdonosi körében 2015 tavaszáig Orbán Viktor kormányfő veje, Tiborz István is benne volt. Most viszont megszerezte az anyagot a 24.hu és cikksorozatban tervezi bemutatni a tartalmát.Az OLAF komplett jelentést készített a visszaélésekről, amit a magyar kormánynak is megküldött, azt javasolva, hogy indítsanak vizsgálatot az ügyben, amit az ügyészség el is rendelt. Ezzel együtt az OLAF az Európai Bizottság felé az érintett projektek kapcsán 100%-os pénzügyi bírságra tett javaslatot, ami 43,7 millió euró, több mint 13 milliárd forint lenne.