Lazítottak több tucat vidékfejlesztési pályázat szabályain

a változás jelentős könnyítést jelent a vidékfejlesztési projektek nyerteseinek a projekt beruházási hitellel való finanszírozásának lebonyolításához és már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

a projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy; a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a VP jelű támogatási szerződésben feltüntetett Kedvezményezett ott feltüntetett projektjének finanszírozását (a projekt megvalósításához a Kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön- vagy hitelügylet, azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában nyújtja, amely kizárólag a beruházás finanszírozását szolgálhatja, forgóeszközhitel ezen a módon nem biztosítható.

Amint február végén már megírtuk: Korábban nagyon szigorú volt az ilyen projektek keretében beszerzett ingó, ingatlan, vagyontárgy jelzálog joggal való megterhelése, és ilyen ügyletekhez addig a Vidékfejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása kellett. A február végén (és most újra) megjelent közleménytől számítva azonban ezAz akkori és a mostani közlemény is rögzíti, hogy a kedvezményezett a kölcsön- vagy hitelszerződés, valamint a kapcsolódó jelzálogszerződés másolati példányának, illetve a kölcsön-, vagy hitelfelvétel körülményeiről szólóbejelentési kötelezettségének. A most újra kiadott közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.