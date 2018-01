Rengeteg pénzt dobunk ki és tönkretesszük a Földet, de ezen változtatunk!

Karmenu Vella környezetpolitikai, tengerügyi és halászati biztos

Elzbieta Bieñkowska belső piacért, ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelős biztos

A műanyagokkal kapcsolatos első európai stratégiával egy új és fenntartható műanyag-gazdálkodás alapjait fektetjük le. Az új tervek szerint 2030-ra az uniós piacon mindenféle műanyag csomagolásnak újrahasznosíthatónak vagy újrahasználhatónak kell lennie. A műanyag termékek tervezésének, előállításának, felhasználásának és újrahasznosításának átalakításával Európa éllovassá válhat, és új beruházási lehetőségeket és munkahelyeket teremthet.Az európai fogyasztók 25 millió tonna műanyag hulladékot termelnek, de ennek csupán egyharmadát hasznosítjuk újra. Ezzel pénzt dobunk ki az ablakon! A kidobott műanyag évente 105 milliárd eurót jelenthetne a gazdaság számára. A környezet károsítása szintén aggasztó. A tengerparti hulladék 85%-át világszerte műanyagok teszik ki. Ha nem változtatunk a műanyagok előállításán és használatán, akkor 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint hal.Polgáraink is nagyon aggódnak a műanyag egészségükre és a környezetre gyakorolt hatása miatt. Nem szeretnék, hogy óceánjaik műanyag hulladékkal szennyeződjenek. Nem szeretnék, hogy a madarak, a teknősök és a tengeri élőlények műanyag zacskókban vagy régi halászhálókban akadjanak fenn. Nem akarnak mikroszemcséket a tányérukra kerülő halban, és egyre inkább elegük van műanyag-kidobáló hozzáállásunkból.A műanyagokkal kapcsolatos új stratégia e problémákkal kíván megbirkózni. Holisztikus megközelítéssel tekintünk a műanyag teljes életciklusára. Többek között új szabályokat fogadunk el a csomagolásról a műanyag újrahasznosíthatóságának javítása érdekében. Új szabványokat fogadunk el az újrahasznosított műanyag minőségére vonatkozóan, hogy a potenciális felhasználók megbizonyosodhassanak az anyagok biztonságossága és megbízhatósága felől. A stratégiát jelentős pénzügyi összetevővel támogatjuk, és növeljük a műanyagokkal kapcsolatos innovációk támogatását. 2020-ig 350 millió euróval segítjük elő intelligensebb és újrahasznosíthatóbb műanyagok kifejlesztését, és tesszük hatékonyabbá az újrahasznosítási eljárásokat.A műanyag hulladék és a szemetelés csökkentése érdekében új szabályokat fogunk javasolni az egyszer használatos műanyagokra és a halászeszközökre vonatkozóan. Új intézkedésekkel korlátozni fogjuk a mikroműanyag használatát olyan termékekben, mint például a kozmetikumok, valamint szabványokat határozunk meg a biológiai úton lebontható és komposztálható műanyagokra vonatkozóan. A tengeri hulladéklerakás megállítása érdekében a Bizottság új szabályokat javasol a kikötői befogadólétesítményeket illetően.Próbálunk példát mutatni azzal, hogy Brüsszelben, a Bizottság épületeiben csökkentjük az egyszer használatos műanyag mennyiségét. Először a forró italokat kínáló italautomatákban szüntetjük meg a műanyag poharak használatát, majd az étkeztetési tevékenységekben is (üléseken, konferenciákon, az étkezdékben és egyéb vendéglátási szolgáltatásokban). Ennek eredményeként várhatóan évi 9 millió műanyag poharat spórolunk meg, ami 25 tonnának vagy alkalmazottanként durván egy kg-nak felel meg.És mivel globális problémáról van szó, nemzetközi hálózatunk révén kívánunk világszintű változásokat előidézni, melynek eredményeként globálisabb szintű megoldásokra és szigorúbb nemzetközi szabványokra számítunk. Ilyen lehet a nemzetközi fórumokon gyakorolt nyomás és az egyéni kezdeményezések gyakorlati támogatása (mint ahogyan például az indiai Gangesz-folyó megtisztításánál is tettük).A globális problémák ugyanakkor globális lehetőségeket teremtenek. Az uniós ipar globális szinten vezető szerepre törhet a könnyebben újrahasznosítható műanyagok és a nyersanyagként műanyag hulladékot felhasználó új termékek előállításához szükséges technológiák terén.Ha kezdeményezésünkhöz minden globális, nemzeti és helyi szereplő csatlakozik, véghezvihetjük az átalakulást. A stratégia sikerében kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalatok, stratégiáikkal és beruházási döntéseikkel, csakúgy, mint a polgárok, választásaikkal és viselkedésükkel. Ha összefogunk, a műanyag kiváló anyaggá válhat.