Tudtad? - Budapest a motorja Európa befektetésgeneráló hálózatának

Laura Supjeva, az EIT budapesti irodájának strategy officere az összefoglalóban emlékeztetett rá, hogy maga az intézmény a 2014-2020-as uniós költségvetés kutatás-fejlesztési támogatásokat nyújtó Horizont 2020 programjából kapja a pénzt és ezt osztja tovább sokféle támogató programján keresztül. Az összesítés szerintés közben az EIT sokféle képzési programján már több mint 1700 hallgató végzett.

Laura Supjeva rámutatott:a tudományos szférát, az egyetemeket és a vállalkozásokat (utóbbi csoportba a startupok és scaleupok mellett a nagy érett cégek is beletartoznak). Az így kialakított tudás- és innovációs közösségekben (KIC-ekben), tudáscentrumokban meglévő kapacitást "közös nevezőre" hozzák és azt segítik elő, hogy a felmerülő ötletekből piacképes, illetve piacosított megoldások szülessenek, hogy aztán ezek munkahelyeket és gazdasági növekedést tudjanak generálni.

klímavédelmi KIC, amely a zéró CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérés megoldásaival foglalkozik

digitális technológiai KIC, amely Európa digitális átállását támogatja

élelmiszeripari KIC, amely a fenntartható élelmiszeripari termelést támogatja

nyersanyagpiaci KIC, amely a fenntartható nyersanyag kitermelést és felhasználási módokat támogatja

innovatív energiák KIC, amely a fenntartható energiafelhasználási megoldásokat támogatja

egészségügyi KIC, amely az európai életminőség átfogó támogatását végzi

új területként a feldolgozóipari KIC is létrejött, amely az európai feldolgozóipar megerősítéséhez és hatékonyságánek javításához járul hozzá

szintén új terület a városi közlekedési KIC is, amely az okos, zöld és integrált városi közlekedési megoldások elterjesztésében és támogatásában segít.

és néhány irodájuk más tagállamokban és mindez összesen egy több, mint 40 innovációs csomópontból álló hálózatot rajzol Európa térképére. Amint láthatjuk: Budapest az egész EIT főhadiszállása, de mivel uniós intézményről van szó, ezért Brüsszelben is van egy központi szervezeti egysége is még az EIT-nek.

csupán tavaly 5,635 millió eurónyi (kb. 1,75 milliárd forintnyi) vissza nem térítendő támogatást osztottak ki itthoni nyertesek ígéretes projektjeire

Magyarország abból a szempontból is különleges, hogy itt mind a 6 eddigi KIC-nek van innovációs csomópontja is, sőt bizonyos KIC-eknek itt van a központi egysége is,

többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweiss Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem is aktívan részt vesz különböző KIC-ek támogatásában

a nagyobb magyarországi cégek közül például az MVM, a MOL, az OTP Bank, az Ericsson, a Nokia, a Bosch, a Tungsram és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. csatlakozott különböző KIC-ek munkájához

a budapesti irodának van egy átfogó programja és 4 tréning modulja, (pl. egy 16 hetes mentori programja) és ezzel az üzleti ötlet megfogalmazásától kezdve a piacra lépésig végig tudják követni a teljes folyamatot egy összeurópai segítő hálózaton keresztül

2018-ban rekord számú, 229 csapat pályázott az EIT budapesti egységeihez különböző programok keretében.

Így lesz az ötletből akár világsiker

bár nem Londonról, vagy Stockholmról van szó, mégis bőven találnak tehetségeket Budapesten is.

Az EIT stratégiai célja, hogy minél több olyan, nemzetközileg is sikeres cég megerősödésében, "felnövésében" segítsenek, akik aztán a sajtóban is visszaigazolják, hogy az EIT egész EU-t lefedő átfogó tudásának és segítő hálózatának segítségével tudtak "felnőni"

Energetika és fenntarthatóság

a fenntartható energiaforrásokra épülő jövő megteremtése a fő céljuk és az ehhez vezető megoldások erősítése, így például a biztonságos ellátást segítő megoldások, a teljes energia ellátási lánc költségcsökkentését segítő megoldások, amelyek egyúttal a CO2-kibocsátást is mérséklik

a főhadiszállásuk Eindhovenben van, és 6 fő irodájuk van Európában, illetve több mint 400 partnerrel dolgoznak együtt

eddigi működésük során már 2796 megkeresést kaptak különféle ötletek formájában és összesen már mintegy 200 startupot támogattak

eddig 190 millió eurónyi beruházás történt meg az InnoEnergy keretében az EIT-től kiosztott források segítségével és ezen felül a támogatott cégek további 177 millió eurónyi külső forrást vontak már be.

a különféle programjaik segítségével már 121 startup végez értékesítést, azaz árbevételt is termel

az eddig elindított projektek költsége már több mint 1,4 milliárd eurót tesz ki, amelyek várhatóan 3 milliárd eurónyi árbevételt fognak majd generálni a következő években összesen

több mint 13 ezer fiatal jelentkezett már a képzési a programjaikra (7 programjuk van 14 egyetemen), 21 különféle digitális kurzusuk van, és több mint 250 olyan ember is jelentkezett már Európa-szerte, akiknek egyébként van PhD fokozata,

Magyarországon kiemelt partnerük például az MVM és a MOL, de további céges partnereik is vannak.

A világ legnagyobb fémipari- és ásványi anyag hálózata

ez a KIC valójában a világ legnagyobb fémipari és ásványi anyag hálózatát jelenti

többek között a korlátozott nyersanyagforrások felkutatásában és hatékony kitermelésében, szállításában és felhasználásában segítenek

a teljes nyersanyag ellátási lánc összes fontos szereplőjére rálátnak, de fontos felismerésük volt a munka során, hogy azt látták: ezek a szereplők nem beszélnek egymással, így a szakmai együttműködést is generálják ebben a körben.

ennek a KIC-nek a főhadiszállása Berlinben van, de van irodájuk Budapesten is,

180 projektből 25 van Magyarországon, és ezek projektköltsége mintegy 2 millió eurót tesz ki

többek között a Bay Zoltán Nonprofit Kft.-vel, a Miskolci Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel működnek együtt, amelyek segítségével számos oktatási programot működtetnek (pl. Raw Materials Academy).

A klímavédelmi folyamatokban is fontos szerepe van Budapestnek

a klímaváltozás összefüggéseivel és a fenntartható gazdasági növekedéssel foglalkozik ez a KIC, beleértve a városi átalakulás, a fenntartható földművelés, a fenntartható termelési rendszerek, és fenntartható döntéshozatali és finanszírozási rendszerek kérdését is

a teljes rendszerük az ötletek megfogalmazásától a projektek megvalósításán át az üzleti méret növeléséig terjed és ezzel együtt átfogó oktatási és mentorálási programot is nyújtanak, amelynek része, hogy alap és professzionális képzési programokat is nyújtanak

több mint 300 partnerük van Európa-szerte, Magyarországon 9 szervezettel dolgoznak együtt, az egyik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a másik a Debreceni Egyetem, mellettük pedig például a Fővárosi Önkormányzat is együttműködik velük. Idén Budapest és Debrecen csatlakozott programokkal, jövőre várhatóan Pécs is

16 országban vannak jelen és idehaza az innovatív programjaikban az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) is részt vesz.

Az élelmiszeripari is figyel a budapesti impulzusokra

számos olyan élelmiszeripari megoldással foglalkozik ez a KIC, amelyek fenntartható, egészséges élelmiszer ellátást tudnak biztosítani, hiszen 2050-re 10 milliárd főre növekedhet a Föld lakossága

3 milliárd ember túlsúlyos, 2 milliárd viszont alultáplált a Földön, miközben az élelmiszerek 25%-át kidobjuk, az élelmiszertermelés pedig sok CO2-kibocsátással, illetve sok vízfelhasználással jár, ezen komplex helyzeten viszont változtatni kell

50 partnerrel dolgoznak együtt Európa-szerte, Magyarországról is van néhány partnerük, illetve Budapesten is van egy innovációs hub (11 van összesen Európa-szerte)

számos programjuk van az élelmiszeripari szereplők számára (pl. a diákoknak különböző képzések és nyári egyetem, a startupoknak bemutatkozási lehetőségek és versenyek).

Európa digitális transzformációját Budapestről is vezénylik

ez az EIT legrégebbi KIC-je és egy nagy innovációs iroda működik Budapesten ebben a témában

mivel 15 helyen van irodájuk 10 országban, ezért az EIT Digital innovációs hotspotok egész Európát lefedő ökoszisztémáját hozta létre

az EIT Digital a munkája során több főbb területet is lefed a tevékenységével: digitális ipar, városok, infrastruktúra, jólét, pénzügy

a digitalizáció területén (pl. IT, telekom) rendkívül gyorsak a technológiai változások és ehhez kell alkalmazkodnia ennek a KIC-nek is, ami a szereplők összetétele és az intézményi keretrendszer miatt sikerül is

több mint 170 partnerük van Európa-szerte (kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok), a budapesti iroda partnerei száma 11-ről 17-re nőtt idén, így például partnerük már az Ericsson, a Magyar Telekom, a Nokia, az OTP Bank, a Bosch és a Tungsram is számos kisebb cég mellett

a KIC számos programot működtet, így például akcelerátor programot, akadémiát, venture creation programot és innovációs tevékenységeket is. Az akcelerátor programjuknak az a tapasztalata, hogy miután az érett technológiai scale-upjaik befektetéseket kapnak, azok mérete jellemzően eléri a 2-10 millió eurót.

az EIT Digital Academy számos programot is visz (Master School, Industrial Doctoral School Progfessional School, Summer Schools, online courses).

A fentieket Fürjes Balázs, az EIT Health (eithealth.eu) Innostars ügyvezető igazgatója további lényeges információkkal egészítette ki, így például azzal, hogy az Innostars egységek lefedik Európa legnagyobb részét, innovációs csatornaként működnek, innovációs projekteket generálnak (a régióban Pécsen, Kassán, Kolozsváron működik ilyen). Rámutatott:Az EIT Health esetén a számok kapcsán jelezte: egy évben közel 1000 startuppal találkoznak, kiválasztják közülük a legjobbakat, elkezdik tréningezni, mentorálni és támogatni őket (évente több mint negyvenet) és mindezekkel párhuzamosan idén több mint 70 InnoStars jellegű esemény volt. A gyakorlati tapasztalata alapján kijelentette:A működési modell kapcsán azt hangsúlyozta Fürjes:, amelynek során felmérik a jelentkezők aktuális tudás- és készséghelyzetét, a komparatív előnyét és azt, hogy hova akar eljutni. Ezek alapján a célhoz vezető utat elemzik, módszereket és ezekből stratégiát alkotnak, majd az InnoStars hálózatukon keresztül segítik őket Európa-szerte tudással és értékes tapasztalatok átadásával. Ezek után évente teljesítmény értékelést végeznek és a továbblépés stratégiáját is elkészítik.- hangsúlyozta.Fürjes azt is kiemelte, hogy az eddigi 6, mostantól 8 KIC nem működik egymástól szigorúan elkülönülten, hiszenTapasztalatai szerint nagyon fontos, hogy a segítő hálózatukban részt vevő felsőoktatási intézmények felső vezetése is elkötelezett legyen az EIT programjainak támogatása, segítése iránt.