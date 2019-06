Új üzleti vezetőket neveztek ki az MFB-nél

Az MFB vezetése, elismerve az MFB Invest-nél végzett eredményes munkáját, felkérte Garamvölgyi Balázst, hogy vegye át a Fejlesztési Bank EU és Üzletirányítási Divíziójának vezetését. Kiemelt feladata az MFB és az MFB Csoporthoz tartozó cégek termékkínálatának és szolgáltatási portfóliójának összehangolása lesz. Emellett az MFB számít az európai uniós forrásközvetítés terén szerzett tapasztalatára, mivel erre a területre a jövőben is kiemelt hangsúly fektet a Bank.Garamvölgyi Balázs közel tíz éves, kereskedelmi bankokban szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett 2010-től az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese, 2013-tól pedig az MV Zrt. vezérigazgatója volt. Ezt követően a B3 Takarék Szövetkezet stratégiai és EU Projekt igazgatójaként, 2017-től pedig a kecskeméti Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott. Az MFB Invest Zrt. élére 2018 augusztusában nevezték ki.Az MFB Invest megüresedő vezetői pozíciójába olyan szakembert keresett az MFB, aki komoly banki tapasztalatokra támaszkodva magas szinten folytatja a társaságnál elindított stratégiaváltást, egyben jelentősen hozzájárul az MFB Csoport tőkepiaci kompetenciájának bővüléséhez. Ennek érdekében a vezérigazgatói feladatok ellátására Bugár Csabát kérte fel, aki a Csoporthoz tartozó Diákhitel Zrt. vezetőjeként már bizonyította, hogy képes sikeres és a társadalom számára kiemelt értékkel bíró cég felépítésére. Bugár Csaba az elmúlt évtizedekben több banknál is vezetőként tevékenykedett, emellett vezérigazgatói posztot töltött be a Magyar Követeléskezelő Rt.-nél, majd a BÁT Budapesti Árutőzsde Rt.-nél, 2010-től pedig a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója volt.A Diákhitel Központ Zrt. vezetésére a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Dr. Magyar Pétert kérte fel, aki az MFB kötelékében végzett magas szintű vezetői munkájával, az EU Jogi Igazgatóság élén már bizonyított, emellett a Diákhitel Zrt. Igazgatóságának tagjaként alaposan ismeri a céget. Dr. Magyar Péter közel másfél évtizedes Magyarországon és külföldön szerzett jogi és diplomáciai tapasztalattal rendelkezik. Szakmai pályafutását a Fővárosi Bíróságon kezdte, majd a nemzetközi ügyvédi szférában helyezkedett el. 2010-től a Külügyminisztériumban folytatta pályafutását, szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Álladó Képviseletéhez, 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a Magyar Kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt egyebek mellett jogi, pénz- és tőkepiaci, költségvetési, kereskedelmi és fejlesztéspolitikai ügyekben. Az MFB EU Jogi Igazgatóságát 2018 szeptemberétől vezette.