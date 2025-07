Rég nem látott harckocsi bukkant elő Ukrajnában, alaposan megszórta az orosz állásokat

Kijev több mint 100 régi, Leopard 1A5 típusú harckocsit kapott korábban, de ezek viszonylag ritkán tűnnek fel a frontvonalon harc közben.

Az ukránok a frontvonalon vetették be a régebbi technológiát képviselő német gyártmányú Leopard 1A5 típusú harckocsit. Erről felvétel is készült, ami viszonylag ritkábbak számít, mivel Kijev elsősorban nem a frontvonal közelében veti be ezeket a régebbi, már elavult technológiát alkalmazó lánctalpasokat. A leírások alapján a páncélos a Donyeck megye középnyugati részén található Piddubne településnél lőtte az orosz állásokat.

Long time no see. A Ukrainian Leopard 1A5 tank is striking Russian positions in Piddubne, north of Velyka Novosilka. pic.twitter.com/bP34g8N87n https://t.co/bP34g8N87n — NOELREPORTS (@NOELreports) July 14, 2025

Ez a szakasz a front egyik a háború egyik legintenzívebb része, az orosz csapatok itt gyorsan haladnak nyugat felé, az elmúlt hetekben több település felett átvették az ellenőrzést, sőt, egy kis területen a szomszédos Dnyipropetrovszk megyébe is behatoltak. Helyben az egyik legfontosabb cél, hogy Donyeck megye egészét az ellenőrzésük alá vonják, majd ezt követően akár tovább is haladjanak nyugati irányba.

Azt nem tudni, hogy a felvétel után mi történt, illetve, hogy pontosan milyen célpontokra mért csapást a páncélos.

