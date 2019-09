Már csak pár év és repülő taxik árasztják el a városok egeit

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Képzeld el, hogy sietsz a reptérre és ahelyett, hogy órákat szenvedsz a forgalmi dugóban, egyszerűen beülsz egy elektromos forgószárnyas repülőgépbe, ami öt perc alatt kivisz az úti célodhoz. Ráadásul az egészért nem is kellene többet fizetned, mint egy taxiért. Nem is kell annyira messzire menni a jövőbe ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, hiszen az Airbus Helicopters már működő bemutatódarabot is készített ebből a "repülő, elektromos taxiból", a CityAirbusból, szabályozásáról pedig már folynak a tárgyalások a hivatalos szervekkel. A cég reméli, hogy 2025 után tömegesen is az egekbe szállhatnak majd az első CityAirbusok, mellyel komoly vérfrissítést hozhatnak a városi közlekedésben.