Nagy emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést az OTP

Emelkedtek az irányadó európai részvényindexek a szerdai kereskedés második felében, miután Kína a kereskedelmi háború hatásait enyhítő lépéseket jelentett be. A magyar tőzsde is emelkedik is emelkedéssel zárta a hét harmadik napját, míg a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban.