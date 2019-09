Megvan az ország legjobb pénzügyi vezetője

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Befejeződött a Porfolio és a Credit Management Group közös Business and Finance Summit 2019 konferenciája, a szakmai konferenciáról élőben tudósítottunk. A rendezvényen kihirdette a szakmai zsűri az év legjobb pénzügyi vezetőjenek járó díjat: Tóth István, a Tungsram pénzügyi igazgatója érdemelte ki munkájával és pályázatával a "CFO of the year 2019" kitüntető címet. A legjobb credit management csapatnak járó díjat pedig a Sonaper Magyarország vehette át.