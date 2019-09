Durva mozgások az olajpiacon, meddig tarthat ez még?

Dróntámadások érték szombaton a szaúd-arábiai Aramco állami olajvállalat két olajterminálját, köztük a világ legnagyobb olajfinomítóját, melynek következtében a kőolaj árfolyama évtizedek óta nem látott mértékben emelkedett. Összeszedtük a főbb fundamentális és technikai tényezőket, hogy következtetéseket tudjunk levonni a kőolaj árfolyamának jövőbeli alakulására vonatkozóan. Nagy valószínűséggel hosszabb távon visszatérhet az olaj ára a pénteki szintekre, de a nagy volatilitás miatt érdemes lehet még várni a belépéssel.

Nyílhatnak a stratégiai készletek

A Brent ára a történéseket követően 19,5 százalékkal 71,9 dollárra ugrott, ez a legnagyobb emelkedés az 1991-es Öbölháború óta. Napi 5,7 millió hordónyi kapacitás esett ki, ekkora kínálati sokkra még nem volt példa, nagyobb, mint az 1990 augusztusi kuvaiti és iraki kapacitáskiesés. A nagy kérdés, hogy mennyi időn belül lesznek képesek a szaúdiak helyreállítani termelésüket, de addig is összeszedtük, hogy milyen lehetőségek lehetnek adottak a kieső olajmennyiség pótlására:

Szaúd-Arábia jelezte, már hétfőn visszaállítja a kiesett kapacitások harmadát.

Szaúd-Arábia elveszítette a napi 2,27 millió hordós rugalmasságát is, mellyel vészhelyzet esetén hamar megtudná még pluszba növelni termelését.

Az OPEC-nek a hétvégi incidens előtt napi 3,21 millió hordós tartalékkapacitása volt, melyben már benne van az előbb említett opcionális szaúdi kitermelés bővítés, így maximálisan napi 1 millió hordóval tudnák kitermelésüket növelni.

Az OPEC a legutóbbi vágása alkalmával 1,2 millió hordóval csökkentette a napi olajkihozatalát, melyeket most ismét termelésbe lehetne állítani, azonban ennek nagyrészét épp Szaúd-Arábia adta, amely most kiesett.

Az oroszok csupán napi 100-150 ezer hordóval tudnák növelni termelésüket hirtelen.

Iránnak lennének szabad kapacitásai, csak épp az amerikai szankciók miatt nem exportálhatnak.

Venezuelát szintén amerikai szankciók sújtják, bár valószínűleg amúgysem tudnának emelni kitermelésükön.

Az Egyesült Államok palaolajtermelői az emelkedő olajárak okán viszonylag gyorsan tudnák termelésüket növelni, azonban az olajkikötők szűk kapacitása az exportot visszafoghatja.

Lényegében a stratégia olajkészletekből lehet kipótolni a kieső szaúdi termelést, Donald Trump már engedélyezte is az Egyesült Államok tárolóinak megnyitását. A JP Morgan elemzője szerint azonban annyira sok a felhalmozott készlet, hogy amennyiben a jelenlegi szaúdi kiesés még 5 hónapig fennmaradna, a készletszintek csak akkor térnének vissza az elmúlt 40 év historikus átlagához.

Hatalmas rés a grafikonon

A nap eleji hatalmas emelkedés részben a shortpozíciók zárásának tudható be. Ennek a jelenségnek a megértéséhez egészen csütörtökig kell visszamennünk, ugyanis ekkor a Brent két jelentős támaszát is letörve visszaesett az 58-61 dolláros kereskedési sávjába. Egy úgynevezett bikacsapda szituáció alakult ki, mivel a korábban kitörést megjátszók nagyrésze ilyenkor zárni szokta vételi pozícióját, és eladási megbízások is érkezhettek. A mai nyitáskor épp a korábbi bikacsapdát megjátszók voltak kénytelenek visszavenni short pozícióikat, mely hatalmas szárnyalást okozott pillanatok alatt. Az emelkedés 4 jelentősebb ellenállás átugrását is okozta, mellyel már kezd túlvetté válni az árfolyam. A legvalószínűbb kimenet, hogy betöltésre kerül a ma kialakult rés, jelenleg azonban érdemes lehet inkább távolabbról követni az olaj árfolyamát, és figyelni, hogy első körben a korábbi fej-vállak alakzat fej és nyakvonalai megtartják-e a jegyzést. Amennyiben az árfolyam stabilan 67 dollár felett tud maradni, megtörhetne a május óta tartó csökkenő trend, és akár az áprilisi csúcsok is ostrom alá kerülhetnének. A 66,7 dolláros és a 66,5 dolláros támasz elesése esetén nagyon gyorsan 62,5 dollárnál találná magát az árfolyam, mellyel már a keletkezett 6 dolláros rés nagyrésze betöltésre kerülne.

Konklúzió

Leginkább egyszeri hatásnak tudható be a szaúdi terrorcselekmény hatása az olajra. Szaúd-Arábia kiesésével jóformán megszűnt a rugalmasság termelői oldalon, mely egy újabb váratlan termeléskiesésénél gondot okozhat, így egyfajta kockázati prémium épülhetett be a nyersolaj árába. Azonban távolabbról nézve a lassuló világgazdaság a keresleti oldalon fejti ki negatív hatását, az Egyesült Államok folyamatosan növekvő palaolajkitermelése pedig kínálati többlettel fenyeget, így hosszabb távon továbbra sem látszik az olaj számára a fény az alagút végén.

Címlapkép: Shutterstock