Előkerültek az eltűnt kártyaterminálok a magyar boltokban - Mi zajlik a háttérben?

Tovább száguldott a bankkártyás fizetési forgalom Magyarországon az idei második negyedévben, és ezúttal a POS-terminálok és az elfogadóhelyek száma is nagyot ugrott, valószínűleg a kormány késpénzmentesítő programjának köszönhetően. A készpénzfelvételek száma ugyan kis mértékben csökkent, de a készpénzfelvételek értéke tovább emelkedett. Összességégben még mindig több készpénzt veszünk fel a bankkártyákról, mint amennyit költünk velük. A csoportos beszedések száma lassan, de biztosan emelkedik, míg az ATM-ek száma alig változik.

Továbbra is dinamikusan emelkedik a kártyás fizetési forgalom, az idei második negyedévben a tranzakciók száma 17, a tranzakciók értéke 21 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az online bankkártyás fizetések száma továbbra is a bolti fizetéseket jóval meghaladó ütemben bővül: egy év alatt 42 százalékkal emelkedett, a negyedévben az online kártyás forgalom 387 milliárd forintot tett ki.

A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel is közre játszhat abban, hogy az ügyfelek a vásárlásaikhoz szükséges készpénzmennyiséget egy vagy kettő tranzakcióval, nagyobb összegben vegyék fel a kártyájukról sok kisebb tranzakció helyett. A kártyás készpénzfelvételek száma 2 százalékkal csökkent a negyedévben, de a tranzakciók értéke 6 százalékkal emelkedett, így az egy tranzakcióra jutó felvett összeg 78 ezer forintra emelkedett. Összehasonlításképpen 5 évvel ezelőtt, 2014 második negyedévében nem egészen 59 ezer forint volt az egy készpénzfelvételre jutó összeg.

A kártyás fizetési forgalom dinamikus bővülésének köszönhetően tovább javult a kártyás készpénzfelvételek és fizetések aránya, de még mindig több készpénzt (2165 milliárd forint) vettünk fel a kártyáinkkal, mint amennyit költöttünk velük (1850 milliárd forint).

A POS terminálok és a fizikai kártyaelfogadó kereskedőhelyek száma a legutóbbi furcsa csökkenés után most viszonylag nagyot ugrott, vélhetően ebben a kormány jelenleg is futó készpénzmentesítő POS-telepítési programja is szerepet játszott. A POS-terminálok száma az előző negyedévhez képest 3 ezerrel, a fizikai kereskedők száma közel ezerrel emelkedett. Viszont még így is minimum érdekes, hogyan csökkenhetett közel kétezerrel az egy évvel korábbihoz képest a POS-terminálok száma, miközben több tízezer nagyon olcsón üzemeltethető, ingyen megszerezhető kártyaterminált osztanak szét az állami programban résztvevő szolgáltatók a kereskedők között.

A csoportos beszedések száma lassan, de biztosan emelkedett most is: 3 százalékkal nőtt a tranzakciók száma, értéke pedig 8 százalékkal éves alapon.

A forgalom emelkedésével a fizetési szolgáltatók is több bevételt érnek el, a pénzforgalmi szolgáltatásokból származó bevételük közel 558 milliárd forint volt az elmúlt 12 hónapban, míg az ezt megelőző időszak végén közel 516 milliárd, vagyis 42 milliárd forinttal kevesebb.