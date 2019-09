Vihar előtti csend a tőzsdéken

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Lejjebb kerültek hétfőn az amerikai részvényindexek, miután dróntámadások érték a hétvégén a szaúd-arábiai Aramco állami olajcég két olajterminálját, köztük a világ legnagyobb olajfinomítóját, amelyet követően a kőolaj ára hatalmasat emelkedett. A fokozódó geopolitikai feszültség következtében estek a tengerentúli tőzsdék, a Dow esetében nyolc napja tartó emelkedő sorozat szakadt meg ezzel, az emelkedő olajár azonban érdemben támogatta az olajtársaságok papírjait a nap folyamán. A Dow végül 143 pontos esés után 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalékos eséssel zárta a hét első napját.

Emelkedéssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 534 pontos plusz mellett 1,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a tegnapi napot, míg a blue chipek felemásan zárták a hétfői kereskedést. Az OTP 0,7 százalékos erősödés után 12 760 forinton fejezte be a hétfői kereskedést, míg a Richter 2 százalékos emelkedés után 4 920 búcsúzott a hét első napjától. A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajcég papírjai 2,7 százalékos emelkedés után 2 976 forinton zártak. A negatív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég 0,2 százalékos esés után 432 forinton fejezte be a hétfői kereskedést.

Mik az előjelek mára?

A tengerentúli tőzsdék hétfői esése után az irányadó ázsiai részvényindexek is lejjebb kerültek a hét második napján, a fokozódó geopolitikai bizonytalanság óvatosságra intette a befektetőket, miután Donald Trump azt nyilatkozta, hogy "úgy tűnik", hogy Irán áll a szaúdi olajmezők elleni támadás hátterében, míg az amerikai elnök hozzátette, hogy az USA nem akar háborút Iránnal, bár felkészül, és megvan erre a katonai képessége. A borús részvénypiaci hangulatban a Nikkei 6 ponttal került lejjebb, a hongkongi tőzsde 1,5 százalékos esése mellett a sanghaji részvényindex 1,6 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is lejjebb kerültek kedden a tőzsdék, a szingapúri részvényindex 0,7 százalékos esése mellett a dél-koreai Kospi 0,1 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 8 pontos mínusza 0,1 százalékos esést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hétvégi, szaúdi olajlétesítményeket ért támadások utóhatásai aggasztják a piaci szereplőket, a befektetők emellett a héten az Egyesült Államok és Kína folytatódó kereskedelmi egyeztetéseire figyelnek, amelyek során előkészítik a következő hónap során esedékes, magasabb szinten folytatódó kereskedelmi tárgyalásokat.

Mire érdemes ma figyelni?

Kedden az ÁKK 3 hónapos kincstárjegy aukciót tart. Németországból a szeptemberi, ZEW gazdasági hangulatindexet teszik közzé, míg az Egyesült Államokból az augusztusi ipari termelési adatsort publikálják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images