Gyorsítósáv a jegybank vállalati kötvényprogramja

Két panelbeszélgetésben mondták el a véleményüket hazai vállalatok képviselői az alapítás körülményeiről, a növekedési kilátásaikról, az öröklődésről és a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel előnyeiről a BÉT50 konferencián, amelynek nyitóelőadását Matolcsy György tartotta.

A BÉT50 konferencia első panelbeszélgetésén Dezse Margaret, az EY Magyarország partnere beszélgetett Lőrincz Gergellyel, a Robot-X Hungary tulajdonosával, Pidl Istvánnal, PI-ER Technical társtulajdonosával és Kanóczky Mátéval, a Padthai Wokbar társtulajdonosával beszélgetett.

Kanóczky Máté a 2012-es első étteremnyitásról beszélt, amit hamarosan nemzetközi szinten is továbbiak követhetnek. A cégnek 4 tulajdonosa van, jó a viszonyuk, csapatmunka alakult ki közöttük, de a cég működéséhez elengedhetetlen a jó menedzsment is. Amikor a harmadik éttermet nyitották meg, akkor ismerték fel, hogy cégvezetést kell kiépíteni, üzletvezetőket kell kinevezni, a cégméret megkövetelte, hogy profi csapat vezesse a vállalatot.

Pidl István a folyamatos fejlődésről, a termékfejlesztés fontosságáról beszélt, ami kiemelt fontosságú annál a vállalatnál, amely 1995-ben csupán 23 alkalmazottat foglalkoztatott, ma pedig már Magyarországon kívül Kárpátalján, Szerbiában és Romániában is rendelkezik operációval, most pedig Moldovában hoznak létre egy egységet. Pidl 24 éves kora óta, közel 30 éve dolgozik együtt tulajdonostársával, egyikük az impulzivitást, másikuk a megalapozottságot hozta magával. 3 éve kezdődött el egy tudatos generációváltás a vállalatnál, Pidl fia és a tulajdonostársának a lánya kezdték el végigjárni az utat a cégen belül, hogy majd átvegyék a vállalat irányítását.

Lőrincz Gergely elmondta, hogy gyakorlatilag egy panellakásból indult 2006-ban a vállalat, jelenleg pedig már Magyarország vezető automatizálási cége a Robot-X. A vállalatot négyen kezdték el, itt az alapot a barátság jelentette, de nem tudtak volna ekkorát fejlődni, ha nem tettek volna bele rengeteg energiát, viszont a napi döntésekhez valamilyen szinten félre kell tenni a barátságot, nem szívvel, hanem ésszel kell meghozni a döntéseket. 4 éve egyik tulajdonostársukat kivásárolták, mivel nem értettek egyet a stratégiai irányokban. 100 fő körüli vállalatméretnél érezték úgy, hogy annyit változott a vállalat, hogy újjáépítsék a cég struktúráját, vállalatirányítási rendszereket vezettek be.

A második panelbeszélgetésben Wolf László, az OTP vezérigazgató-helyettese beszélgetett Bárány Lászlóval, a MasterGood ügyvezető igazgatójával, Zombori Antallal, a Unix Autó tulajdonosával és Doron Dymschiz-cel, a Duna House alapítójával beszélgetett.

Doron Dymschiz elmondta, hogy 3 évre terveznek előre, de vannak hosszútávú terveik is, amikor pedig felvásárlásokban gondolkodnak, az külön tervezést igényel. A Duna House kiváló lehetőségként tekint az NKP-ra, egyelőre nem bocsátanak ki kötvényt, de mindent megtesznek, hogy felkészüljenek egy esetleges kötvénykibocsátásra. A DH családi vállalkozás, de ez nem zárja ki, hogy tőzsdei cég is legyen, az utódlás itt még nem aktuális, mondta el Dymschiz. A DH 2016-ban vett meg egy lengyel céget, azóta egy másikat is, és venne még más cégeket, más országokban is. Folyamatosan fejlesztik az IT-rendszereiket, az innováció fontos a Duna House-nál.

Zombori Antal szerint 3-5 évre kell előre tervezniük, és számolnak válsággal, de erre készülnek, többek között a jegybank kötvényprogramjában való részvétellel is. Az NKP-ban való részvétel nem változtatta meg a vállalat terveit, de gyorsítja és stabilizálja a vállalatot. Az Unix terveiben nem szerepel a tőzsdére lépés, családi vállalkozásként képzelik el a jövőjüket. A Unix Romániában van jelen 70 üzlettel, ott terjeszkednének még, valamelyest a kötvényprogramból érkező forrás egy részét is arra fordítanák. Saját szoftverfejlesztéssel is foglalkoznak, közel 100 ember dolgozik ezen a területen a 4000 fős dolgozói létszámból, Zombori szerényen azt mondta, hogy ők honosították meg az e-kereskedelmet még 1994-ben. 2-3 évi EBITDA-t engednek meg a bankok az eladósodottságban, nagyjából ez a helyzet a Unixnál.

Bárány László elmondta, hogy a 2008-as válságot követően döntöttek úgy, hogy gördülékeny 7 éves terminusokra terveznek előre, ezt a beruházási volumeneik is indokolják, a munkaerő szűkös, ezért az automatizmus a jó irány. A kötvénykibocsátást gyorsítósávnak gondolják, a befolyó forrás nagy részével intenzívebb növekedési tervet valósítanak meg. A MasterGood a Unixhoz hasonlóan nem tervez tőzsdei megjelenés, továbbra is családi cégként működnének tovább. A kifektetéssel kapcsolatban Bárány elmondta, hogy ennek a folyamatnak már a közepén tartanak, Észak-Vietnamban építenek egy üzemet, Európában ugyanis már a MasterGood legfontosabb termékköreiben már nem lehet növekedni. A következő 6-8 évben a MasterGoodnál az új operációban lesz növekedés. Az innováció kapcsán Bárány elmondta, hogy hazai tudás sokszor nem érhető el, amiért Nyugat-Európába kell menni. A vállalat bevételeinek növekedése évente 15 százalék körül van, a jelenlegi eladósodottság nem magas a cégnél.