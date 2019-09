Matolcsy: Három fontos kihívás van előttünk, de jól állunk

Idén negyedik alkalommal tette közzé a Budapesti Értéktőzsde a BÉT50 kiadványát, amelyet a BÉT50 kkv-k csúcstalálkozója esemény keretében mutatták be. A résztvevőket Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke és a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntötte, a rendezvény nyitóelőadását pedig Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke tartotta meg.

Matolcsy György az előadásában a magyar gazdaság jelenlegi és közel egy évtizeddel ezelőtti állapotának összehasonlításával kezdte. A jegybankelnök szerint abban, hogy mostanra magyar sikermodellről lehet beszélni, fontos szerepet játszott, hogy a gazdaságpolitika és a monetáris politika képes volt kezelni a pénz világából indult válságot.

A 21. század 3 legnagyobb kihívását a világ vezető fintechjei 3 fontos területen látják: a geopolitika, a technológia és a pénz területén. Matolcsy szerint a geopolitika területén Magyarország kitűnően vizsgázik, a globális hatalmak közül mindegyiknél sikerült elérni azt, hogy érdekeltté váltak Magyarország és a térség sikerében. A technológia területén Magyarország használja az elmúlt 200 év sikerreceptjeit: használja az angolszász modellt, ahol a vállalkozások állnak a középpontban, használja az európai piacgazdasági modellt, ahol az állam és a piac okos, szolidáris szövetségben működik együtt, és használja az ázsiai modelleket, ott kétfélét, egy erőteljesen belső és állami iparpolitikára építő japán és dél-koreai modellt és egy erőteljesen külföldi működőtőkére építő hongkongi, tajvani, szingapúri modellt, Magyarország mindegyikből használ valamit, ehhez kell hozzáilleszteni a belső innovációt. Néhány éve még fiskális és rejtőzködő monetáris válság is volt Magyarországon, de most már a pénz világát is jól használja Magyarország a jegybankelnök szerint, költségvetési, monetáris politikai, államadósságfordulatot hajtottak végre.

A jegybankelnök az egy főre eső GDP alakulását mutató grafikonon keresztül mutatta be, hogy Magyarország az elmúlt években hogyan zárkózott fel az európai vállalatokhoz képest. Matolcsy szerint a mediterrán országokhoz képest 20-25 százalékkal, Franciaországhoz, Ausztriához vagy a skandináv országokhoz képest 15-20 százalékkal és még Németországhoz képest is 15 százalékkal zárkóztunk fel a 2010-2018-as időszakban, és rásimultunk a visegrádi 4-ek növekedésére. Sokan azt gondolják, hogy a megoldás mindig kívül van, hogy csak az uniós források hajtják a magyar gazdaságot, ami részben így is van, hiszen a 2020-ig tartó uniós ciklusban nettó 8000 milliárd forint érkezett az országba, de a magyar gazdaságpolitika és monetáris politika együttműködése azt hozta, hogy 2013 és 2018 között a Magyar Nemzeti Bank képes volt egy korábbi fiskális program alapjain 10 200 milliárd forintot Magyarországnak átadni, ehhez a jegybankelnök szerint egy 900 milliárd forintos összeg hozzáérkezik, mert az államadósság után fizetett kamatok kisebbek lesznek 2013-hoz képest. A belső források folyamatosan növekvő módon támogatják a magyar felzárkózást.

A jól működő erős tőkepiac, az erős tőzsde, részvény- és kötvénypiacok részei a magyar növekedésnek és felzárkózásnak. Matolcsy szerint a versenyképességi fordulatot célzó javaslatokat minél hamarabb végre kell hajtani, a jegybankelnök ezt már a minimumnak tartja, az MNB 2030-ig javasolja a magyar kormánynak, hogy végrehajtsa a 330 javaslatot, ez a leggyorsabb és leghatékonyabb válasz az előttünk álló kihívásokra. A versenyképességi program pontjai között több olyan is van, amely a tőkepiac fejlesztését célozza. Matolcsy itt ábrákat mutatott az innováció és a tőzsdei kapitalizáció valamint a GDP és a tőzsdei kapitalizáció közötti összefüggés között, a magasabb innováció és a magasabb kapitalizáció magasabb gazdasági teljesítménnyel párosul, vagyis ha innovációvezérelt gazdaségot szereznénk építeni, akkor a tőzsdei struktúrákra kell építenünk, emelte ki a jegybankelnök.

Itt 4 fontos pontot emelt ki Matolcsy György:

Bankok és állami cégek tőzsdei bevezetése, itt a jegybankelnök kiemelte, hogy valószínűleg a tőzsdét magát is érdemes tőzsdére vinni, de a bankokat és az állami vállalatok döntő többségét mindenképpen

A belföldi vállalati kötvénypiac támogatása

Hosszútávú megtakarítások ösztönzése - jóléti alapok létrehozása

Kkv-k tőkéhez juttatása, állami források bevonásával

A GDP-arányos vállalati bankhitelállományban és a GDP-arányos vállalati kötvényállomány tekintetében van lemaradása Magyarországnak, Matolcsy szerint ezeken a területeken van még potenciál.

