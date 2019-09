Egyre több használt holmit vesznek a magyarok az interneten

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A digitális vásárlás nemzetközi térnyerése átlagosan évente 6 százalékkal nő, így 2021-re elérheti a 2,14 milliárd felhasználót. A környezettudatos szemlélet ebbe a szegmensbe is beszivárgott, mind nemzetközi, mind hazai szinten egyre nagyobb szerepet kap. Nemzetközi kutatás alapján a vásárlók 71 százaléka számára kulcstényező a termék környezeti hatása. Itthon ugyanez az arány mutatkozik meg, a legtöbben (72%) szívesen vásárolnak olyan terméket, amellyel a környezetért is tesznek. Ennél jelentősen kevesebben (31%) többet is fizetnének egy-egy zero waste holmiért – derül ki a Vatera legfrissebb felméréséből.