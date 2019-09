Akár jól is járhat azzal a Magyar Telekom, hogy beszáll az állam a Telenorba

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Egyre több forrásból erősítik meg a hírt, hogy hamarosan bejelenthetik, a magyar állam tulajdonrészt szerez a magyar Telenorban. A hír első ránézésre inkább kedvezőtlen a versenytársaknak, így a Magyar Telekomnak is, mivel a Telenor megerősödésével élesedhet a verseny, de olyanok is vannak, akik szerint az állami tulajdonszerzéssel az egész szektor állami megítélése javulhat, amiből a Magyar Telekom is profitálhat.