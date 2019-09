Messziről bűzlött az év sikersztorija, most belebukott az alapító cégvezér is

Lemondatták ügyvezető igazgatói pozíciójáról Adam Neumannt, a We Work társalapítóját. A hatalmas adósságokat felhalmozó, így a tőzsdére lépés előtt megroggyanni látszó vállalat megosztó vezetőjét a Reuters információi szerint a cég befektetőiből álló héttagú tanács mondatta le, és vezérigazgatói pozíciója is veszélyben van.

A Reuters forrása szerint a We Work anyaválalatának, a We Companynek Artie Minson pénzügyi vezető és Sebastien Cunningham alelnök lesznek az új ügyvezetői. A cég a múlt héten sikeretelenül próbált részvénykibocsátást végrehajtani: mivel a potenciális befektetők visszaléptek az akciót lefújták. A befektetői érdeklődés egyrészt a cég egyre nyilvánvalóbb veszteségei miatt csappant meg, de az is hozzájárult a kudarhoz, hogy a részvényekkel a vállalati irányításba nem lett volna beleszólása a vevőknek.

A We Company nem kívánta kommentálni az értesülést.

A WeWork ötletének alapja egy „közösségi iroda” volt munkaállomásokkal, ahol az olyan magányos startupperek, mint ami egykor az alapító, Adam Neumann is volt, le tudnak ülni és az ötleteiket termőre tudják fordítani.

AZ ÜZLETI MODELL EGYSZERŰ: A WEWORK NAGY IRODAHELYISÉGEKET BÉREL INGATLANCÉGEKTŐL (SAJÁT INGATLANJA NINCS), EZEKET FELOSZTJA KISEBB IRODÁKRA, AMELYEK TRENDI DIZÁJNT KAPNAK (VALAHOL SÖRCSAPOT IS) ÉS RUGALMASABB FELTÉTELEKKEL TOVÁBBADJA ŐKET.

Akár ultra rövid távra, például egy hónapra is lehet bérelni asztalt, kis irodát, vagy egy nagy irodát a WeWork hálózatában.

A We Work sztoriról a múlt héten írtunk részletesebben.

Címlapkép: Jackal Pan/Visual China Group via Getty Images