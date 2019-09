Masszívan bővülő árbevétel és eredmény az AutoWallisnál

Erős félévet zárt az AutoWallis, miután árbevételét 21 százalékkal, 38,4 milliárd forintra, átfogó eredményét pedig 148 százalékkal 458 millió forintra növelte. Az erős számokhoz az AutoWallis mindhárom üzletága hozzájárult, melyek közül eredményesség tekintetében a nemzetközi disztribúciós és az autóipari szolgáltatói üzletág emelkedett ki. A menedzsment megítélése szerint az eredményességét legjobban bemutató pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, az EBITDA 24 százalékkal közel 1,4 milliárd forintra emelkedett.

Tőzsdén az AutoWallis

A társaság februárban vezette be új részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába, azzal a céllal, hogy bővülésének finanszírozásához a nyilvános tőkepiaci forrásokat is fel tudja használni. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport által képviselt márkák közé tartozik a BMW, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car.

Ambíciózus stratégia

A társaság robosztus növekedést tervez a következő tíz évben, célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Az AutoWallis 2024-ig organikus növekedéssel az EBITDA négyszereződésével, árbevételének duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetését is tervezi a cég. Az AutoWallis azzal számol, hogy az autótulajdonlás hosszú távon is fennmarad a közösségi autózás térhódítása mellett, valamint szervizekre, kereskedési pontokra továbbra is szükség lesz függetlenül attól, hogy a gépjárműhasználati szokásokban az elektromos, a benzines vagy a dízel hajtásláncok lesznek a dominánsak. Miközben a fejlett piacokon az új autó értékesítés lassul, az AutoWallis a dinamikus növekedésű közép-kelet-európai régióban van jelen, és itt tervezi a bővülést is.

Jól teljesített a társaság az első félévben

A 2019 júlus 31-én első alkalommal közzétett Sales riportból már tudtuk, hogy az AutoWallis mindhárom üzletága (Nemzetközi disztribúciós, Belföldi disztribúciós, Autóipari szolgáltatói) növekedést ért el 2019. első félévében, az előző év hasonló időszakával összemérve az összesített értékesítési darabszámokat, szervizórákat, kölcsönzési flottaméretet és bérleti események számát tekintve. Mindezt annak ellenére sikerült a társaságnak elérnie, hogy az Európai Unióban a gépjárműértékesítési piac lassulásának jelei tapasztalhatóak.

Üzletáganként tekintve:

Az AutoWallis Nemzetközi disztribúciós üzletága a tavalyival összehasonlítva 13,5 százalékkal több, összesen 1 076 darab új autót értékesített az idei első hat hónapban.

A Belföldi disztribúciós üzletág az új autó eladásait 6,81 százalékkal 1 428, míg a használt autó eladásait 75,29 százalékkal 454 darabra növelte.

Az Autóipari szolgáltatói üzletágon belül a szervizórák száma 15,12 százalékkal 25 118-ra, a gépjárműkölcsönzés kapcsán kalkulált flottaméret 10,99 százalékkal 495 darabra, míg a bérleti események száma 4,29 százalékkal 11 207 darabra nőtt a tavalyi első féléves adatokkal összehasonlítva.

Eredmények

Erős félévet zárt az AutoWallis, miután árbevételét 21 százalékkal, 38,4 milliárd forintra, átfogó eredményét pedig 148 százalékkal 458 millió forintra növelte. Az erős számokhoz az AutoWallis mindhárom üzletága hozzájárult, melyek közül eredményesség tekintetében a nemzetközi disztribúciós és az autóipari szolgáltatói üzletág emelkedett ki. Az árbevétel bővülése annak fényében különösen szembetűnő, hogy az Európai Uniós tagországokban a gépjárműértékesítési piac lassulásának jelei tapasztalhatóak. Miközben az EU-ban 3,1 százalékkal esett vissza az újautó-értékesítés az idei első félévben, a magyar újautó-piac 5,3 százalékos, míg a 2014 után csatlakozott tagállamok tekintetében a növekedés 1,4 százalék volt átlagban az értékesített személygépjárművek tekintetében. A jó eredményekhez az is hozzájárult, hogy az AutoWallis a hazai és nemzetközi piacain leginkább a prémium szegmensben van jelen, mely a releváns régió minden piacán belül növelte részarányát az összes személygépjárművön belül. A menedzsment megítélése szerint az eredményességét legjobban bemutató pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, az EBITDA 24 százalékkal közel 1,4 milliárd forintra emelkedett.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az első féléves eredmények kapcsán kiemelte, hogy a társaság az év elején meghirdetett ötéves stratégiában kijelölt úton halad:

Az első féléves adatok jól mutatják a lehetőségeket az organikus növekedés terén, és az is látszik, hogy az AutoWallis piacai az uniós átlagot meghaladó növekedést képesek felmutatni.

A vezérigazgató rámutatott, hogy a stratégiában olyan akvizíciókkal számolnak, melyek az árbevétel és az eredmény növekedéséhez egyaránt hozzájárulnak. Elmondta, hogy eddig 20 konkrét, potenciális akvizíciós célpontot azonosítottak, melyek közül több esetben megtörtént a kapcsolatfelvétel, az adatgyűjtések elindultak, és az elsőkörös ajánlatok több esetben megtörténtek.

Árfolyam

Nagyot emelkedett január végén, február elején az AutoWallis árfolyama, miután a Wallis Csoport négy gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó és autós szolgáltatásokat nyújtó vállalata az Altera átalakításával valósította meg tőzsdére lépését. Az AutoWallis az elmúlt hónapokban egymás után tette közzé a pozitív híreket, míg a társaság részvényei márciusban a BUX-indexbe is bekerültek, az árfolyam ennek ellenére sem talált igazán magára, részvény a februári szárnyalás óta lefeleződött. A jó gyorsjelentés hartására a papír megpróbálhatja áttörni a 118 forintnál található ellenállását.

