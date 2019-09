Megéri most iPhone-t venni félmillióért, vagy inkább várjunk még egy évet?

Néhány napja megérkeztek az üzletekbe az Apple legújabb csúcstelefonjai, újra elkölthetünk félmillió forintot egy új okostelefonra, ha szeretnénk. Az iBro Store and Service-nek köszönhetően teszteltük az iPhone 11 Pro készüléket és megpróbálunk arra választ adni, hogy kinek éri meg megvenni a telefont.

A teszttelefont biztosította: iBro Store and Service

Amikor először kezünkbe vesszük az iPhone 11 Pro telefont, akkor joggal merülhet bennünk fel a kérdés, hogy mi változott a tavalyi modellhez képest? Miért is fizetnénk ki idén is 400 ezer forintot (legalább) az Apple legújabb okostelefonjáért? Szemből ugyanúgy néz ki, mint az iPhone XS, az előlap dizájnja nem változott, a kijelző tetején található nagy bevágás még mindig megvan, ami véleményünk szerint inkább ront mint javít a telefon kinézetén (bár érthető, hogy a szelfikamera miatt szükség van rá.)

Az iPhone 11 Pro (bal) és az iPhone XS (jobb), forrás: Apple.com

A hátoldalon van az, ami miatt mégis megfontolandó, hogy karácsonyra meglepjük magunak az új csúcstelefonnal. Az Apple ismét nem okozott csalódást abban, amiben eddig is kitűnt: a kamerarendszerben. Az Apple két idei csúcsmodellje, az iPhone Pro és az iPhone Pro Max 3 darab kamerát kapott a hátlapra:

A „klasszikus” telefotókamera 12 MP szenzorral, kétszeres optikai zoommal, 52 mm fókusztávolsággal

A széles látószögű kamera szintén 12 MP szenzorral és 26 mm fókusztávolsággal

Az ultraszéles látószögű kamera 12 MP szenzorral, 13 mm fókusztávolsággal és 120 fokos látószöggel

A különbség a hagyományos és a széleslátószögű kamera között

Az ulraszéleslátószögú kamera újdonság az idei iPhone-okban, amivel valóban jóval nagyobb teret be lehet látni, mint a tavalyi telefonnal. Bár ezt sem az Apple forradalmasította, jó pár telefonban, például középkategóriás Samsungokkban is megtalálható már. A szelfikamera szintén javult, a tavalyi 7 MP után az idei modellek (még a legolcsóbb telefon, az iPhone 11 is) 12 MP szenzorral ellátott elülső kamerát kapott.

A fotózást mesterséges intelligenciával is megtámogatja az Apple, aminek köszönhetően nem kell profi fotósnak lenni, mégis profi képek készülhetnek. Különösen igaz ez a gyenge fényviszonyok mellett készült képekre. Nappali fények mellett gyakorlatilag bármilyen telefon, egy középkategóriás modell is képes gyönyörű képeket produkálni, a nagy kihívást az éjszakai fotók jelentik. A Google Pixel telefonjai híresen jók voltak benne a szoftveres támogatásnak köszönhetően, de az iPhone 11 Pro modelljei is kiemelkednek a tömegből.

A használata is egyszerű az új iPhone-okban, mivel nem egy külön funkció az éjszakai mód, hanem automatikusan igazodik a kamera a fényviszonyokhoz. A hosszú, akár 30 másodpercre nyújtható expozíciós idővel pedig (feltéve hogy ki van támasztva a telefon és nem felhős az ég), akár a csillagok is megjelenhetnek az éjszakai égboltról készült képeken.

Az éjszakai mód hátránya, hogy a gyorsan mozgó dolgok sötétben való fotózására nem a legjobb, de erre a mai mobilokban nem is találunk megoldást. Viszont jól működik nappali fénynél, a régi jól ismert live fotók funkció ugyanis kiválasztja a legjobban sikerült képet a fotózás pillanatában.

A főkamerák 4k-s videók rögzítésére alkalmasak, ami nem újdonság, a videózás tekintetében a nagy újítás, hogy a szelfikamerával is lehet lassított felvételt készíteni (slofie), így elkezdhetik elárasztani az Instagramot a „tengerparton lassítva futok” és a „trambulinon lassítva ugrálok” –típusú tartalmak. Rosszat egyébként nem lehet mondani erről a funkcióról, ha indultunk volna a mai budapesti maratonon, a rajtból biztos készítettünk volna egy lassított szelfivideót.

Ami a dizájnt illeti, az iPhone 11 Pro mellett szól még, hogy egy új szín került fel a palettára, a zöld iPhone és forrásaink szerint a fekete mellett ez idén a legkelendőbb változat. Másrészt a hátulján lévő három kamera élőben (a fekete színű iPhone-on legalábbis) nem néz ki annyira bután, mint amit a telefont a bowling-golyóhoz hasonlító mémek sugalltak. A rozsdamentes acél és a vezeték nélküli töltést lehetővé tévő üvegborítás még mindig jól néz ki, állítólag a jelenlegi a legerősebb első és hátsó üvegborítást kapta a telefon (ezt nem teszteltük le) és a matt hatású hátlapot nem rondítják el feltűnően az ujjlenyomatok.

A telefon érezhetően nehezebb, mint az elődjének tekintett iPhone XS (11 grammal) és vastagabb is valamennyivel, a nagyobb változat, az iPhone 11 Pro Max pedig a valaha volt legnehezebb iPhone a 226 grammjával. Viszont az akkumulátor elméletben többet bír és a vízállóság is javult, 4 méteres mélységig fél órát bír a készülék.

Összességében azoknak ajánljuk az iPhone 11 Pro megvásárlását, akik sokat akarnak fotózni és fontos, hogy akár éjszaka is profi minőségű képeket tudjanak készíteni. Azok számára is jó választás lehet, akiknek már túl nagyok az egyre szélesebb körben terjedő 6 hüvelykes kijelzők, az iPhone 11 Pro az 5,8 hüvelykes kijelzőjével még az egykezes kategóriába tartozik. Viszont 5G-t még nem tudnak az új iPhone-ok, a várakozások szerint csak a jövő évi modellek lesznek 5G-képesek, így akinek ez fontos, annak megéri még egy évet várni.

A címlapkép forrása: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images