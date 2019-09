Szárnyalás után összeomlás - Néhány nap alatt esett össze a Bitcoin

Az év elején sokan temették a bitcoint, azonban a kriptodeviza a hatalmas tavalyi zuhanása után szép lassan magára talált és az árfolyam április végétől június végéig valósággal szárnyalt. A nyár folyamán azonban megtört a lendület, majd heves csapkodás kezdődött. Szeptemberben úgy tűnt, hogy folytatódhat az emelkedés, a bitcoin azonban szeptember végén hatalmasat zuhant. Az esés mögött álló lehetséges okok mellett megnéztük, hogy mit mutat a grafikon és merre mehet az árfolyam.

Temették a bitcoint, az árfolyam mégis szárnyalt

A bitcoin a tavalyi, 20 000 dollár közeli csúcsától egészen 3 000 dollár közelébe esett, az idei év elején már sokan temették a kriptodevizát, azonban a bitcoin a kétkedőkre rácáfolva tavasszal nagyot emelkedett. A piaci kommentárok szerint a szárnyalásban szerepet játszhatott, hogy a befektetők egy része menedékeszközt keresett a fokozódó kereskedelmi háborús aggodalmak közepette, míg a Facebook saját kriptopénzével, a Librával kapcsolatos befektetői várakozások szintén fűthették a kriptodeviza emelkedését. A bitcoin az év elején a 3 693 dollárról június végéig egészen 14 000 dollár közelébe emelkedett.

Zuhanás jött az év eleji szárnyalás után

A bitcoin a június végi csúcsáról nagyot esett, miután a Facebook kriptodevizája fölött sokasodtak a sötét felhők. Bár ezt követően heves csapkodások után az árfolyamot rendre visszahúzták, a kriptodeviza végül sem július elején, sem augusztus elején nem tudott már a korábbi, júniusi lokális csúcsa fölé emelkedni. A volatilis nyár után a szeptember eleje viszonylagos nyugalomban telt, és bár egy ideig úgy tűnt, hogy a formálódó beszűkülésből az árfolyam felfelé törhet ki, azonban végül nem így történt, és a bitcoin szeptember 24-én nagyot esett, az árfolyam a múlt hét kedden több mint 17 százalékos mínuszban is járt és a bitcoin 8 000 dollár alá is beszúrt.

A piaci kommentárok az esés mögötti lehetséges okként elsősorban a New York-i tőzsde határidős bitcoin platformjával kapcsolatos felfokozott várakozásokat, majd a befektetők csalódottságát emelték ki, miután az NYSE-n fizikai teljesítéssel működő bitcoin-futures terméket vezettek be. A termék mögött a Bakkt nevű cég állt, amelynek egyik nagybefektetője az Intercontinental Exchange (ICE), amely tulajdonosa a New York-i tőzsdének is. A határidős bitcoin platform indulása azonban sok elemzőnek és kereskedőnek is csalódást okozhatott, miután a Bakkt adatközlése szerint szeptember 24-én mindössze 166 darab bitcoin-kontraktus cserélt gazdát, amit a piaci szereplők kiábrándítóan alacsonyként értékelhettek.

A korábban felröppent hírek szerint a kínai jegybank novemberig előállt volna a saját kriptodevizájával, iparági források korábban azt valószínűsítették, hogy Peking hamarosan bemutatja a digitális fizetési rendszerét. A piaci szereplők egy része ezután kifejezetten rosszul fogadhatta, hogy a kínai központi bank határozottan cáfolta a kínai kriptodeviza elindításával kapcsolatos híreket, ami szintén hozzájárulhatott a bitcoin piacán kialakult borús hangulathoz.

A fundamentális faktorok mellett technikai tényezők is közrejátszhattak a bitcoin múlt heti nagy esésében, miután az árfolyam a 9 300 és 9 100 dollár által határolt zónából lefelé tört ki. A 9 300 és 9 100 dollár közötti zónából július közepén és végén, majd augusztusban is felfelé mozdult el az árfolyam, azonban a múlt héten a támaszzónából lefelé tört ki az árfolyam, a bitcoin 8 000 dollár alá is beszúrt, és a kriptodeviza azóta sem tudott érdemben feljebb emelkedni.

Jöhet a felpattanás

A múlt heti zuhanás után a bitcoin rövid távon túladottá vált, az RSI alapján elképzelhető egy felpattanás, azonban felfelé akkor fordulna pozitívabbra a technikai kép, ha a bitcoinnak sikerülne a korábbi 9 100 és 9 300 dollár közötti zónából felfelé kitörnie, azonban pusztán a napos grafikont szemlélve ennek az esélye egyelőre alacsonynak tűnik.

Távolabbról nézve a kriptodevizát, a hetes grafikonon az 5 900 dollár közelében található szint többször szolgált már támaszként és ellenállásként is a bitcoin számára, amennyiben az árfolyam nem lenne képes a 8 000 dolláros szint közelében megkapaszkodni, középtávon az 5 900 dolláros szintet vehetné célba a bitcoin.

Azonban van, aki hosszabb távon optimista, az ismert kereskedő, Peter Brandt szerint a bitcoin 2020 februárjában 5 500 is dollárig is eshet, majd ezután emelkedni kezd, és hosszú távon az árfolyam elérheti az 50 000 dollárt is. McAfee osztja Brandt vélekedését, a híres tech guru szerint a kriptodeviza árfolyama 2020 végére eléri majd az egymillió dollárt.

Chris, just a wild guess, but I think BTC bottoms at $5500 next Feb and then begins a bull move to $50,000 — Peter (Brandt) 2019. szeptember 29.

Címlapkép forrása: Chesnot/Getty Images