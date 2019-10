Jövő áprilisban megszűnik Magyarországon a UPC márkanév

A HWSW úgy tudja, hogy jövő áprilisban megszűnik a jelenleg a Vodafone Magyarország által használt UPC brand, ezt követően a brit tulajdonú távközlési cég kizárólag a Vodafone márkanéven értékesíti majd szolgáltatásait.

Tavaly májusban jelentették be, hogy közel 18,4 milliárd euróért eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységeit a Vodafone-nak, aminek keretében egyesülhet Magyarországon a Vodafone és a UPC. A tranzakciót hónapokig vizsgálta az Európai Bizottság, de a döntést többször elhalasztották, most azonban július közepén pont került a történet végére. A felvásárlással a Vodafone Európa vezető konvergens szolgáltatójává válik, 116,3 millió mobil- és 22,1 millió televíziós ügyféllel, valamint egy olyan újgenerációs vezetékes hálózattal, amely összesen 122 millió otthont és vállalkozást ér el.

A tranzakció eredményeként augusztus elején a Vodafone Magyarország tulajdonába került a UPC Magyarország, és csak idő kérdése volt, hogy meddig használ két márkanevet a cégcsoport. A HWSW a cég elnök-vezérigazgatójától, Amanda Nelsontól megtudta, hogy jövő áprilistól nem használja a UPC márkanevet vezetékes szolgáltatásainál a Vodafone Magyarország. A lap úgy tudja, hogy a márkahasználat egységesítése a kezdetek óta a tervek részét képezte, már csak azért is, mert a Liberty csak az akvizíciót követő hároméves időszakra adott engedélyt az új tulajdonosnak a UPC és Unitymedia márkanevek használatára.

A UPC és a Vodafone egyes szolgáltatásainak és arculati elemeinek egységesítése már megkezdődött, az új tulajdonos szeptember elején jelentette be az első olyan kedvezményeket, melyek kifejezetten azoknak kedveznek, akik vezetékes- és mobilszolgáltatásokkal egyaránt rendelkeznek az egyesült cégnél, vagyis korábban UPC előfizetők voltak és rendelkeznek vodafone-os szolgáltatással is, gyakorlatilag ugyanebben az időpontban nyilvánvalóvá vált, hogy a Vodafone Magyarország nem kívánja tovább értékesíteni a UPC Mobil díjcsomagokat, melyeket a UPC Magyarország még mint virtuális mobilszolgáltató vezetett be 2014. novemberében. A UPC márka beolvasztásával - jövő áprilistól - a szolgáltató által kínált összes vezetékes elérés Vodafone márkanéven lesz elérhető a UPC jelenlegi szolgáltatási körzeteiben, írja a HWSW.

