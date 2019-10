Már 1 milliárd dollárt ér a Rapyd

A Rapyd egy API-n keresztül segít fizetések lebonyolításában, pénzösszegek beszedésében, jogi megfelelésben, forex-szolgáltatásokban és kártyakibocsátásában. A pénzügyi startup által lebonyolított tranzakciók volumene idén ötszöröződött már, jövőre pedig bevételeinek háromszorozódását várja majd a menedzsment.

A tőkebevonást az Oak HC/FT vezette, részt vett benne a Tiger Global, a Coatue, a General Catalyst és a Stripe is. A Stripe egyébként maga is egy hatalmas, 35 milliárd dolláros fintech, a befektetésen kívül szakmai együttműködés nem indult most még a két cég közt.